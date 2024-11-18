Протестующие штурмовали здание телевидения Абхазии 18.11.2024, 9:10

Прозвучали выстрелы.

Протестующие попытались захватить здание Абхазской государственной телерадиокомпании в Сухуми, охранники отогнали их предупредительными выстрелами, сообщили в инфоцентре «президента» Абхазии.

«После полуночи 18 ноября 2024 года произошел инцидент у здания Абхазской государственной телерадиокомпании. К территории телеканала подъехала группа лиц, предположительно представляющих оппозиционные силы, с целью установить контроль над вещанием», — говорится в сообщении.

Также протестующие заявили, что согласятся на назначение врио «главы» республики» вице-президента» Бадри Гунбы, если на пост премьер-министра будет назначен представитель оппозиции, сообщил председатель общественной организации «Абхазское народное движение» Адгур Ардзинба.

Кроме того, абхазская оппозиция заявила, что не намерена выполнять требование «президента» самопровозглашенной республики Аслана Бжании об освобождении комплекса правительственных зданий.

Протесты в Абхазии начались вечером 11 ноября после задержания нескольких оппозиционеров, которые выступили против ратификации соглашения, позволяющего российским компаниям реализовывать проекты в «республике». Оно освобождает инвесторов от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования, а также от уплаты налогов на имущество организации и на прибыль. Также они должны будут платить всего 5% НДС вместо 10%. Кроме того, инвесторы имеют преимущество в получении энергии и подключении к энергосетям, также им разрешается использовать выделенную абхазскую землю как залог под банковский кредит.

Оппозиция назвала соглашение распродажей ресурсов и угрозой «суверенитету республики».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com