Жизни политзаключенного Николая Автуховича угрожает опасность 2 18.11.2024, 14:42

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Николай Автухович

Ему почти не оказывают медицинскую помощь.

Политзаключенный Николай Автухович сообщил, что провёл 21 день в ШИЗО. Причины наказания Автухович не назвал. Как стало известно «Радыё Свабода», политзаключенный чувствует себя плохо и беспокоится за свою жизнь.

18 ноября осужденный на 25 лет Николай Автухович, которого держат в гродненской тюрьме, вышел на связь с родственниками после более чем месяца молчания. Политзаключенный сообщил, что провел 21 день в ШИЗО, где ему лишь изредка оказывали медицинскую помощь, несмотря на наличие хронических заболеваний.

«Разговор по телефону был коротким. Успел сказать, что чувствует себя «не очень», так как 21 день провел в «санатории». Так заключенные называют ШИЗО. Еще успел сказать, что было очень холодно, только в конце срока в камере отремонтировали отопление. По ночам, сказал, вообще была «катастрофа», так было холодно», — рассказал источник со ссылкой на родственников Николая Автуховича.

По его словам, Николай Автухович жаловался на недостаток медицинской помощи.

«Он хронический гипертоник, ему нужно регулярно контролировать давление. Но сказал, что забрали тонометр, хотя у него было разрешение на его использование. Еще нерегулярно вызывали к нему врача, когда он просил помощи. Говорит, только в одном из пяти случаев вызывали. Как обычно, он не много говорил о здоровье, но в этот раз сказал, что «если с ним что-то случится, то это было сделано специально».

Согласно данным источника, у Николая Автуховича опухают ноги, также политзаключенный страдает от заболевания суставов.

«Он собирается жаловаться на условия содержания в ШИЗО и неоказание медицинской помощи», — сообщил источник.

Напомним, 17 октября 2022 года Гродненский областной суд огласил приговор по «делу Автуховича», по которому проходит 12 человек. Заседания суда проходили в тюрьме №1 Гродно.

Николай Автухович получил 25 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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