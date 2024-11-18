закрыть
18 ноября 2024, понедельник, 15:48
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Черногория введет визы для белорусов

  • 18.11.2024, 15:13
  • 1,670
СМИ: Черногория введет визы для белорусов

С чем это связано?

Черногория в ближайшее время может ввести визы для граждан России и Беларуси, пишет местное издание DAN со ссылкой на многочисленные источники в правительстве страны. Также для визита в Черногорию виза вскоре может потребоваться гражданам Китая, Индии и ряда других стран.

Такой шаг рассматривают, чтобы начать реформы в сфере визовой политики, в том числе гармонизацию с правилами, действующими в Шенгенской зоне.

«Если Черногория введет визовый режим для России и Беларуси, это может повлиять на нынешний приток российских туристов и жителей, а также на их значительный вклад в экономику. Однако адаптация к Шенгенской политике необходима для реализации стремлений Черногории к европейской интеграции», - говорится в сообщении.

Пока же белорусы могут пребывать в Черногории без визы до 30 дней. Но посещение этой страны затруднено из-за отмены прямых перелетов. 

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев