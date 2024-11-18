СМИ: Черногория введет визы для белорусов
- 18.11.2024, 15:13
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С чем это связано?
Черногория в ближайшее время может ввести визы для граждан России и Беларуси, пишет местное издание DAN со ссылкой на многочисленные источники в правительстве страны. Также для визита в Черногорию виза вскоре может потребоваться гражданам Китая, Индии и ряда других стран.
Такой шаг рассматривают, чтобы начать реформы в сфере визовой политики, в том числе гармонизацию с правилами, действующими в Шенгенской зоне.
«Если Черногория введет визовый режим для России и Беларуси, это может повлиять на нынешний приток российских туристов и жителей, а также на их значительный вклад в экономику. Однако адаптация к Шенгенской политике необходима для реализации стремлений Черногории к европейской интеграции», - говорится в сообщении.
Пока же белорусы могут пребывать в Черногории без визы до 30 дней. Но посещение этой страны затруднено из-за отмены прямых перелетов.