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Зеленский появился на передовой в Покровске

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  • 18.11.2024, 15:51
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Зеленский появился на передовой в Покровске

В районе этого украинского города идут ожесточенные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 18 ноября, посетил город Покровск, где пообщался с украинскими защитниками.

Зеленский в своем Telegram-канале отметил, что в Покровске он посетил расположение 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, которая обороняет город.

Президент пообщался с защитниками и отметил их наградами.

«Напряженное направление. Только благодаря прочности воинов Восток не оккупирован тотально Россией. Враг ежедневно получает ответ», — сказал он.

Зеленский поблагодарил украинских воинов за смелость.

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