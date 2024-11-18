Президент Грузии решила подать в суд после итогов выборов

Президент Грузии решила подать в суд после итогов выборов1
- 18.11.2024, 20:02
Из-за массовых нарушением тайны голосования.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили намерена обратиться в Конституционный суд из-за массовых нарушением тайны голосования на парламентских выборах 26 октября, передает Mtavari.
«Завтра утром я подам иск в Конституционный суд о нарушении двух конституционных принципов, которые называются нарушением секретности и универсальности», — сказала президент.
Зурабишвили перед своим заявлением встретилась с лидерами оппозиционных партий — Никой Гварамия и Элене Коштария из «Коалиции за перемены», а также с лидерами коалиции «Сильная Грузия» Мамукой Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.