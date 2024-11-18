Китайская компания платит своим сотрудникам за знакомства 18.11.2024, 21:15

$140 за успешные отношения.

Одна из компаний в Китае ввела денежные поощрения, чтобы побудить одиноких сотрудников ходить на свидания и создавать семьи, пишет South China Morning Post.

В частности, компания Shenzhen Arashi Vision Company Ltd, специализирующаяся на производстве панорамных камер Insta360, пообещала выплачивать работникам вознаграждение в размере 66 юаней (примерно 9 долларов) за каждый пост на своей платформе онлайн-знакомств, рассказывающий хотя бы об одном одиноком человеке, не работающем в этой организации, чтобы сотрудники могли найти себе пару таким образом. Человек должен быть реальным.

Если сотрудник успешно найдет на этой платформе партнера не из этой компании и у них будут отношения в течение как минимум трех месяцев, то фирма вознаградит каждого партнера и того, кто разместил публикацию. Каждому обещают по 1000 юаней (около 140 долларов).

Один из сотрудников этой компании рассказал, что к 11 ноября на форуме знакомств этой фирмы было опубликовано около 500 сообщений. Руководство распределило денежные вознаграждения на общую сумму около 10 000 юаней (около 1380 долларов) среди всех, кто публиковал посты об одиноких людях.

По его словам, поскольку этот проект запустили менее трех месяцев назад, то бонусы за знакомства еще не выплачивались.

Сотрудники восприняли инициативу хорошо (некоторые шутили, что их мамы не так активны в этом вопросе, как их компания), а вот в соцсетях она вызвала разную реакцию.

«Есть ли у компании какие-либо планы по набору персонала?» — написал один из пользователей в соцсети Douyin.

«Правительству следует последовать этому примеру», — пошутил другой.

Кому-то это показалось циничным.

«Любовь не следует измерять деньгами», — высказал мнение еще один комментатор.

Издание отмечает, что в последние годы в Китае наблюдается постоянное снижение количества браков. Согласно последним правительственным данным, за первые три квартала 2024 года в Китае 4,74 миллиона пар оформили свои союзы официально, и это на 16,6% меньше, в тот же период прошлого года, когда браки зарегистрировали 5,69 миллиона пар.

Кроме того, в прошлом году уровень рождаемости в стране достиг рекордно низкого уровня: всего 6,39 рождения на тысячу человек в 2023 году, в 2022-м этот показатель был 6,77.

Добавим, что в Китае в последние годы наметилась еще одна тенденция, которая не способствует росту количества браков. Дело в том, что местные жители начинают сталкиваться с дискриминацией по возрасту уже в 35 лет. Именно эту цифру работодатели часто ставят в качестве верхней планки в описании вакансий.

По данным New York Times, современные китайцы предпочитают строить карьеру в юности и лишь к 30−35 годам начинают задумываться о семье и детях. В условиях, когда планирование семьи совпадает с трудностями при поиске работы в виде эйджизма, многие в итоге предпочитают пожертвовать отношениями и личной жизнью. Это явление получило название «проклятие 35-летних».

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