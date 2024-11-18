В Гомеле бывшие супруги через суд делили кошку вместе с домиком и когтеточкой

В Гомеле бывшие супруги через суд делили кошку вместе с домиком и когтеточкой7
- 18.11.2024, 22:12
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Кому она в итоге досталось животное?
В Гомеле бывшие супруги обратились в суд, чтобы разделить имущество. Спор между ними вызвали около сотни материальных ценностей, нажитых в браке, пишет пресс-служба Главного управления юстиции Гомельского облисполкома.
Инициатором судебного процесса стал муж, требуя поделиться почти всем. В список попали искусственная елка, душевая штора, лампа для маникюра, напольные и настенные покрытия, плинтусы и натяжные потолки. Но во главе иска — породистая кошку вместе с домиком и когтеточкой.
Как пишет гомельский городской журнал «Белка», в итоге бывшие супруги по предложению судьи заключили мировое соглашение, после чего ранее наложенный на имущество арест был снят.
Мебель, технику и многочисленные предметы интерьера экс-супруги разделили поровну. Кошка и ее домик остались у женщины.