В России закончились чипы для авиации 4 18.11.2024, 23:04

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Российское научно-производственное предприятие (НПП) «Авиационная и морская электроника» не смогло приобрести отечественные микросхемы для системы автономного судовождения, разработанной по заказу Минпромторга РФ, выяснил CNews. Из-за этого компания вынуждена переходить на иностранную электронно-компонентную базу (ЭКБ) и переделывать под нее свой продукт.

Гендиректор НПП Александр Митянин рассказал, что при разработке системы использовались микроконтроллеры и программируемые микросхемы компании «Миландр». Под них «была сделана вся схемотехника и написано ПО». Однако в настоящий момент решения «Миландра» недоступны для заказа. По словам Митянина, из-за этого при организации серийного производства предприятию придется «дорабатывать оборудование для применения импортной компонентной базы».

Представитель «Миландра» сообщил, что компания предпринимает «все усилия для удовлетворения возросшего спроса» и по сравнению с 2022 годом объем производства уже «увеличился более чем на 40%». К 2025 году предприятие планирует нарастить выпуск до 1 млн микросхем в месяц. В то же время там добавили, что относятся «с пониманием» к решению «Авиационной и морской электроники» о замене продукции «Миландра» на импортную.

Эксперт в области микроэлектроники, автор телеграм-канала RUSmicro Алексей Бойко назвал «странной» информацию о невозможности сделать заказ у «Миландра». Он выразил сомнения в том, что продукцию компании покупают так активно, что очередь выросла до многих месяцев. По мнению Бойко, скорее всего, находящийся под санкциями «Миландр» столкнулся с «серьезными проблемами» в цепочке поставок и не может осуществлять производство в прежних или в более высоких объемах.

Митянин предупредил, что в условиях нехватки ЭКБ будет сложно наладить «уверенный ритмичный выпуск готовой продукции», а «о конкуренции с импортными аналогами вообще не может быть и речи». Он отметил, что такая ситуация сложилась из-за санкций, введенных после вторжения в Украину: Россия не может эффективно развиваться и следовать мировым тенденциям, поскольку потеряла доступ к ряду ключевых технологий.

Среди дефицитных продуктов Митянин выделил ЭКБ для решений искусственного интеллекта (ИИ). Лидером в этой области является Nvidia из США. В России разработки в области ИИ ведут «Элвис» и «НТЦ Модуль», однако «отечественные решения являются дефицитной продукцией», а их технические характеристики «уступают иностранным в десятки раз», отметил Митянин.

По его словам, также отечественным предприятиям не хватает ЭКБ для создания систем связи. В России таких серийных решений вообще нет, поэтому используются иностранные. Еще одной проблемой являются ЭКБ для средств ситуационной осведомленности. «Текущие возможности определяются как правило отечественными ПЛИС, которые производятся воронежским ВЗПП по технологии 2000-х годов», — уточнил Митянин.

Он добавил, что для расширения возможностей разработчиков требуется разнообразить ассортимент микроконтроллеров. У России пока есть только один «Амур». Это полностью отечественный современный микроконтроллер от «Микрона». Для сравнения — у европейской STMicroelectronics имеются десятки линеек и тысячи разновидностей оптимизированных под различные классы задач изделий.

Финансовый директор компании SNDGroup Владислав Бабюк подтвердил, что в целом на российском рынке ЭКБ наблюдается дефицит компонентов. По его словам, это связано «с ограничением поставок на фоне международных санкций и нарушением логистических цепочек». Бабюк сообщил, что в 2023 году в России было произведено около 7,5 млрд микросхем — на 15% больше, чем в 2022-м, «но это все равно не покрывает потребности рынка», и в некоторых отраслях дефицит достигал 50%.

Он добавил, что из-за этого крупные компании начали планировать закупки минимум на год вперед. На оборонный сектор приходится 60% от всех поставок ЭКБ, еще 40% распределяются по таким отраслям как телекоммуникации, энергетика и автомобилестроение. При этом страдает малый и средний бизнес. Бабюк отметил, что небольшие компании часто получают компоненты с задержкой и по завышенной цене из-за проблем с логистикой и прочего. «Крупный оптовый покупатель всегда интереснее для производителя или поставщика. Такой потребитель „загрузит“ производство и позволит снизить издержки, так как стоимость единицы продукта снижается», — пояснил эксперт.

Ранее сообщалось, что российская электроника находится в полной зависимости от иностранных пассивных электронных компонентов (ПЭК) — конденсаторов и резисторов. Эти базовые комплектующие используются повсеместно, в том числе в вычислительной технике. По отдельным типам доля импортных ПЭК в составе российских устройств для гражданского рынка составляет 99%.

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