Танки ВСУ прорвались в захваченную Новоалексеевку и разбили позиции россиян 19.11.2024, 12:04

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По оккупантам били прямой наводкой.

Два украинских танка ворвались в оккупированное россиянами село Новоалексеевка Донецкой области и прямой наводкой уничтожили несколько позиций российских военных. Видео опубликовано в Telegram-канале «Гострі картузи».

На кадрах боевой работы украинских защитников после поражения домов с оккупантами первый танк выпустил дымовую завесу и начал отходить.

По данным военных, танк ВСУ после очередного прострела совершил обманный маневр

Россияне попытались с помощью FPV-дрона атаковать второй украинский танк, находившийся на прикрытии. Эти попытки закончились неудачно, и вражеский FPV завис на расстоянии. Его оператор ждал, когда украинский танк выйдет на него, чтобы поразить.

По данным военных, танк ВСУ после очередного прострела совершил обманный маневр и выпустил дымовую завесу. Оба украинских танка использовали средства РЭБ, и покинули позицию, оператор же российского FPV не смог выполнить поставленную задачу.

OSINT-исследователи WarArchive установили, что эти события имели место в Новоалексеевке Донецкой области.

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