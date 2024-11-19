«США предупреждали Кремль, а теперь сделали ответный шаг» 3 19.11.2024, 17:05

6,732

Владимир Фесенко

Вашингтон решил показать силу.

ВСУ впервые ударили ракетами ATACMS по военному объекту в РФ. Поражен арсенал российского Минобороны в Брянской области.

Как отреагировали в Москве на решение США разрешить удары ракетами ATACMS по территории РФ? Будут ли реальные шаги со стороны Кремля?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с известным украинским политологом, главой Центра прикладных политических исследований «Пента» Владимиром Фесенко:

— Надо понимать, что само это разрешение является ответом на агрессивные действия России и на эскалацию военных действий с ее стороны.

Имеется в виду участие северокорейских военных в боевых действиях против Украины и массированные ракетные удары по энергетической системе. Это ответ.

Скорее всего, США предупреждали раньше Кремль, чтобы тот воздерживался от подобных действий, но поскольку Москва перешла через определенные «красные линии», США и европейские партнеры сделали ответный шаг.

Думаю, что для Москвы это не стало сюрпризом. В Кремле, видимо, решили проверить американце «на слабо» в условиях переходного периода. Один президент уходит, второй — еще не пришел к власти. Но США должны были показать силу, что они просто так не оставят действия Путина. Особенно это касается участия северокорейских военных в боевых действиях.

Сейчас угрозы со стороны РФ звучат, но без всякой конкретизации. Скорее всего, если использование американских, а также британских и французских ракет для ударов по территории РФ будет ограниченным, точечным, то и реакция Москвы будет ограниченой.

Тем не менее нервная, агрессивная реакция уже есть. Это удары баллистическими ракетами по мирным жителям Украины: Сумам, Одессе, Глухову. Десятки погибших. Вот вам первая реакция.

Бить по территории стран НАТО, с высокой вероятностью, Путин не будет. Это риск прямой войны. Они могут угрожать, но пойти на прямую войну с НАТО для России слишком рискованно. Главный риск — ядерная война.

Не только в Вашингтоне, но и в Москве (еще больше) боятся войны между РФ и НАТО. Подчеркну, на словах россияне угрожают, а в реальности боятся. Поэтому реакция будет косвенной, ассиметричной: диверсии, возобновление ядерных испытания на Новой Земле, поставки оружия различным антиамериканским группировкам. Например, хуситам, которые обстреливают не только мирные корабли, но и флотилию западных и американских кораблей в Красном море.

Но здесь есть один нюанс. Если российскими противокорабельными ракетами будут наноситься удары по американским кораблям, и если, не дай Бог, еще погибнут американские моряки, то, уверен, что на это очень нервно может отреагировать и Трамп.

— Как это решение воспринимает команда Трампа?

— Сейчас команда Трампа критикует это решение Байдена, играя на контрастах. Они сейчас в качестве главного приоритета выдвигают мирные переговоры, это ожидаемая реакция.

Но если в результате вот такой реакции России возникнут прямые негативные последствия для США, то, скажем так, и Трамп может достаточно жестко на это отреагировать. Поэтому Россия, думаю, будет действовать умеренно и, скорее, асимметрично.

Многие наблюдатели ожидают эскалации войны. Это наиболее частный прогноз. Но скажу так: эскалация со стороны России уже произошла. Возможно, что этот процесс будет продолжаться и дальше, но уже очевидно, что на любые действия по эскалации со стороны России будут ответы со стороны Украины и Запада.

Следует учитывать и логику будущего переговорного процесса. Сейчас, скорее всего, обе стороны (и Россия, и Украина) поднимают ставки.

Но через некоторое время, когда начнется какой-то переговорный процесс, думаю, что все-таки именно он будет определять дальнейшую логику войны. Сейчас это стремление поднять ставки, в частности — для Украины, если удастся с помощь западных ракет нанести достаточно эффективные удары по территории России, то это несколько усилит украинские переговорные позиции.

— Будущий госсекретарь США Марко Рубио заявил, что будет добиваться «мира через силу». Разрешение ударов ракетами ATACMS — насколько это входит в такую концепцию?

— Важно понимать, что понятие «мир через силу» — это классическая доктрина республиканцев. Об этом говорил и Трамп еще в 2016-ом. У республиканцев, в частности — у классического крыла, к которому принадлежит и Марко Рубио, это популярная концепция.

Украинский президент Владимир Зеленский тоже постоянно говорит и призывает Трампа придерживаться своей же концепции «мир через силу».

Украина поддерживает эту позицию: сначала надо принудить Россию силой к прекращению войны, а потом надо начинать мирные переговоры. А не наоборот.

Насколько вписывается предоставление западных дальнобойных ракет Украине для ударов по территории РФ в эту концепцию — зависит от обстоятельств. Сейчас политическая конъюнктура для команды Трампа такая, что они скорее критикуют это решение Джо Байдена. Они должны показать, что будут действовать иначе, но, как показывает практика, стороны будут действовать, исходя из обстоятельств. Отмечу, что когда Трамп пришел к власти в 2016-ом, то отменил часть решений Барака Обамы, но далеко не все.

По дальнобойным ракетам, думаю, администрация Трампа будет действовать в зависимости от военной ситуации, от того, как будут идти переговоры между Россией и Украиной. Они могут ввести на некоторое время мораторий на использование этих ракет (на начало переговоров), но если Кремль будет отвергать компромиссные предложения со стороны администрации Трампа, американцы могут принять ответные меры: и усилить поставки оружия Украине (в том числе ракетами помочь), и могут дать разрешение на использование этих ракет для ударов по территории России.

Это будет способом давления на РФ. Если именно она будет отказываться идти на прекращение огня и какие-то компромиссные варианты, которые будет предлагать администрация Трампа.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com