Крупнейший НПЗ России остановил работу 19.11.2024, 19:55

Не работает с 13 ноября.

Нижегородский НПЗ «ЛУКОЙЛа» (MOEX: LKOH) приостановил работу из-за неисправности установки каталитического крекинга с 13 ноября, сообщили источники агентства Reuters.

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России. Оно выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов, в том числе автомобильное и авиационное топливо. Установленная мощность по переработке составляет 17 млн т в год.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com