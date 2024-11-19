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Крупнейший НПЗ России остановил работу

  • 19.11.2024, 19:55
Крупнейший НПЗ России остановил работу

Не работает с 13 ноября.

Нижегородский НПЗ «ЛУКОЙЛа» (MOEX: LKOH) приостановил работу из-за неисправности установки каталитического крекинга с 13 ноября, сообщили источники агентства Reuters.

«ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий нефтепереработки в России. Оно выпускает более 50 наименований товарных нефтепродуктов, в том числе автомобильное и авиационное топливо. Установленная мощность по переработке составляет 17 млн т в год.

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