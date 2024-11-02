Войска РФ потеряли сразу два боевых борта — Су-34 и Ми-28 2 2.11.2024, 12:09

4,300

Экипажи стали «грузом 200».

На этой неделе боевая авиация России понесла тяжелые потери в войне против Украины. Уничтожены истребитель-бомбардировщик «Су-34» и ударный вертолет «Ми-28». Об этом сообщил вечером 1 ноября российский Z-военкор Кирилл Федоров, передает «Диалог.UA».

«Для многих сейчас пятница, грядут выходные, но на этой неделе мы потеряли ДВЕ наши лучшие боевые машины. Несколько дней назад навсегда с экранов радаров пропал Ми-28, а вчера последний полет совершил Су-34», — написал российский пропагандист.

Отметим, что ни власти, ни официальные СМИ России не сказали ни слова о ликвидированных бортах. Детали держатся в секрете. Однако, вероятно, они были уничтожены во время боевых действий.

Экипажи Су-34 и Ми-28 стали «грузом 200». При этом, судя по намекам Федорова, тела пилота и штурмана бомбардировщика все еще ищут. «Про Су-34 пока не известно, но зная года выпуска, скорее всего, и там нас ждут тяжелые новости», — написал Z-военкор.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com