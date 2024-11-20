Четыре посольства в Киеве закрылись из-за угрозы масштабного ракетного удара 1 20.11.2024, 13:06

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Что известно.

Посольства США и Испании в Киеве приняли решение временно закрыть свои офисы в среду, 20 ноября. Причина - получение «конкретной» информации о возможной «крупной» воздушной атаке на столицу Украины.

Первым о приостановке своей деятельности сообщило посольство США, пишет испанское издание EFE noticias. Впоследствии посольство Испании в Киеве также заявило, что не будет оказывать услуги в дневное время из-за «повышенного риска воздушных атак по всей Украине».

В электронном письме, разосланном испанцам, проживающим в стране, посольство рекомендует им «принимать крайние меры безопасности, соблюдать все рекомендации местных властей и подумать об убежище».

Также сообщается, что британское правительство «тщательно» изучает ситуацию с безопасностью дипломатов Великобритании в своем посольстве в столице Украины,

«Я не собираюсь на данный момент делиться подробностями по оперативным вопросам, которые касаются ситуации в Киеве», — заявил британский министр науки и технологий Питер Кайл в комментарии Times Radio. По его словам, все, что касается безопасности, анализируется Лондоном «невероятно тщательно».

«У нас очень хорошие отношения с правительством в Киеве и с США. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить безопасность британских граждан», — сказал он.

На сайте посольства Италии также сообщается о риске воздушной атаки Рф 20 ноября.

«В качестве меры предосторожности посольство в Киеве сегодня останется закрытым для публики. Однако посольство продолжает работать. В случае воздушной тревоги всем итальянским гражданам, находящимся в стране, рекомендуется соблюдать самые строгие меры по снижению риска и немедленно отправиться в ближайшее убежище», - говорится в сообщении.

Что пишут мониторинговые каналы

Telegram-канал monitor, который специализируется на оповещении о ракетных угрозах, сообщает, что определенный риск применения ракет сохраняется ежедневно.

«Не надо ждать особого сообщения, после которого следует реагировать, потому что вы себя таким образом тренируете игнорировать «обычные» ракетные опасности», - говорится в сообщении.

Отмечается, что существует вероятность нанесения удара баллистикой из российской Астрахани.

«Возможно, это посвящено разрешению на применение ракет комплекса ATACMS. Соответственно, такая угроза может действовать не только сегодня, но и в последующие дни», - пишут эксперты.

Украинцам также напомнили, что баллистические и аэробалистические цели двигаются быстро и трудно обнаруживаются.

«Те, кто пережил подобные удары, знают, насколько это серьезно. Поэтому при объявлении воздушных тревог, особенно если есть угроза баллистических ракет, следует немедленно укрыться за ближайшей толстой стеной. Помните: спокойствие, пребывание в укрытии и осведомленность – это залог вашей безопасности и целостности», - добавили на канале.

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