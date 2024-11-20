В Беларусь залетели 11 российских «Шахедов» 20.11.2024, 13:13

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Несколько из них пропали.

Ночью с 19 на 20 ноября зафиксировано как минимум 11 заходов российских дронов-камикадзе типа «Шахед» в Беларусь из Украины, сообщает мониторинговая группа «Беларускi Гаюн».

Дроны проходили через «белорусский коридор», залетали в направлении Брагина, Мозыря и Гомеля, а один «Шахед», пройдя через Беларусь, вернулся в РФ.

Точно подтвержден возврат в воздушное пространство Украины и РФ только 4-х из 11-и зафиксированных за ночь дронов.

Авиация ВВС РБ не поднималась.

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