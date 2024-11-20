закрыть
20 ноября 2024, среда, 13:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларусь залетели 11 российских «Шахедов»

  • 20.11.2024, 13:13
  • 2,108
В Беларусь залетели 11 российских «Шахедов»

Несколько из них пропали.

Ночью с 19 на 20 ноября зафиксировано как минимум 11 заходов российских дронов-камикадзе типа «Шахед» в Беларусь из Украины, сообщает мониторинговая группа «Беларускi Гаюн».

Дроны проходили через «белорусский коридор», залетали в направлении Брагина, Мозыря и Гомеля, а один «Шахед», пройдя через Беларусь, вернулся в РФ.

Точно подтвержден возврат в воздушное пространство Украины и РФ только 4-х из 11-и зафиксированных за ночь дронов.

Авиация ВВС РБ не поднималась.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев