В Беларусь залетели 11 российских «Шахедов»
- 20.11.2024, 13:13
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Несколько из них пропали.
Ночью с 19 на 20 ноября зафиксировано как минимум 11 заходов российских дронов-камикадзе типа «Шахед» в Беларусь из Украины, сообщает мониторинговая группа «Беларускi Гаюн».
Дроны проходили через «белорусский коридор», залетали в направлении Брагина, Мозыря и Гомеля, а один «Шахед», пройдя через Беларусь, вернулся в РФ.
Точно подтвержден возврат в воздушное пространство Украины и РФ только 4-х из 11-и зафиксированных за ночь дронов.
Авиация ВВС РБ не поднималась.