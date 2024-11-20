WSJ: Северная Корея отправила командовать войсками КНДР в Россию секретного генерала 2 20.11.2024, 13:53

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Но в боевых действиях он участвовать не будет.

Северная Корея отправила в Россию одного из самых загадочных своих военных лидеров, генерал-полковника Кима Ён Бока, который был назначен координировать действия северокорейских войск, сражающихся против Украины.

Как сообщает The Wall Street Journal, это первый случай, когда такой высокопоставленный представитель военной элиты КНДР стал публичной фигурой.

Ким Ён Бок ранее был почти неизвестен, несмотря на то что в Северной Корее военную элиту традиционно чествуют как национальных героев.

Он возглавлял подразделение северокорейского спецназа, крупнейшее в мире, численность которого составляет около 200 000 человек.

Это подразделение, как полагают эксперты, готовилось к секретным миссиям в случае войны на Корейском полуострове.

Но теперь, как заявляют официальные лица Киева и Сеула, генерал-полковник направлен в Россию для интеграции северокорейских войск (насчитывающих более 11 000 человек) в российскую армию.

Помимо этого, он собирает информацию о боевых действиях, чтобы наладить стратегический обмен данными после возвращения в КНДР.

Присутствие столь высокопоставленного чиновника подчеркивает серьезность намерений Северной Кореи.

По словам эксперта Корейского института оборонного анализа Чона Кён Чжу, Ким Ён Бок стал «визитной карточкой» Пхеньяна для демонстрации доверия Москве.

После июньского визита Путина в Северную Корею генерал-полковник стал заметным спутником Ким Чен Ына. Они вместе посещали пострадавшие от наводнений районы, наблюдали за военными учениями, и Ким всегда оставался вблизи лидера с блокнотом в руках.

Последнее упоминание о Киме в северокорейских СМИ датируется 6 октября, после чего, как полагают, он отправился в Россию вместе с первой группой войск.

Эксперты видят в этом шаге не только символическую поддержку, но и попытку КНДР укрепить свои позиции в отношениях с Россией.

По словам старшего научного сотрудника Атлантического совета Рё Хинаты-Ямагучи, Северная Корея показывает серьезное отношение к сотрудничеству, что может быть использовано для получения выгод.

«Отправка генерала такого уровня — это возможность для Пхеньяна выторговать у России больше высокотехнологичного оружия и военной техники», — подчеркнул он.

Хотя Ким Ён Бок, по данным источников, не будет участвовать в боевых действиях, его присутствие усиливает роль северокорейских войск в российско-украинском конфликте. Включение в командование высококвалифицированного специалиста может повысить координацию между армиями России и КНДР.

Для Северной Кореи это стратегическая возможность укрепить военный и дипломатический альянс с Россией, получив взамен доступ к современным технологиям, столь необходимым для развития вооруженных сил страны.

Появление Кима на мировой арене символизирует новую главу в отношениях Москвы и Пхеньяна, где военная поддержка становится инструментом торговли влиянием.

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