Украина атаковала дронами Москву и еще восемь регионов после изменения российской ядерной доктрины 2 20.11.2024, 14:04

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Угроза Кремля применить ядерное оружие не остановила налеты.

В ночь на 20 ноября, меньше чем через сутки после изменения российской ядерной доктрины, девять российских регионов подверглись массированной атаке украинских БПЛА, пишет The Moscow Times.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 42 аппаратов.

«Над территорией Новгородской области уничтожено 20 БПЛА, пять БПЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре БПЛА — над территорией Орловской области, по три БПЛА сбито над территориями Белгородской, Тульской и Тверской областей, по два БПЛА уничтожено над территориями Брянской, Московской и Смоленской областей», — говорится в сообщении.

Губернатор Брянской области Вячеслав Гладков сообщил, что за минувшие сутки в регионе было уничтожено 24 украинских дрона. В результате их падения пострадал один человек. Повреждения получили восемь частных домов, четыре коммерческих объекта, пять автомобилей и одно инфраструктурное предприятие.

Глава Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что в регионе продолжаются мероприятия по ликвидации последствий ночной атаки беспилотников, был эвакуирован один поселок.

«В настоящее время проводится осмотр территории поселка Котово. Жители поселка размещены в пунктах временного пребывания в г. Окуловка. Они обеспечены горячим питанием, всем предоставлены спальные места», — написал он в своем телеграм-канале. Губернаторы Орловской, Брянской, Смоленской областей подтвердили атаку беспилотников, добавив, что пострадавших и разрушений нет.

Согласно новой ядерной доктрине, которую президент РФ Владимир Путин утвердил накануне, Россия допускает применение ядерного оружия в случае атак на свою территорию с использованием беспилотников, крылатых ракет без ядерной боевой части или при угрозе потери части своей территории.

При этом в новом документе говорится, что Россия будет рассматривать непрямое участие ядерных держав в конфликте как их «нападение» на РФ. «Агрессия против Российской Федерации и (или) ее союзников со стороны любого неядерного государства с участием или при поддержке ядерного государства рассматривается как их совместное нападение», — отмечается в доктрине.

Представитель Совета национальной безопасности США заявлял, что в Вашингтоне не видят причин корректировать свою позицию по ядерному оружию в ответ на решение России. По его словам, шаг Москвы не стал неожиданным и является продолжением той же безответственной риторики, которую она постоянно использует после вторжения в Украину. При этом он назвал участие тысяч северокорейских солдат в боевых действиях против Украины серьезной эскалацией со стороны Москвы, которая требует ответных мер.

Такой мерой стало разрешение применять американские ракеты ATACMS для ударов вглубь по российской территории, которое на днях дал Киеву президент Джо Байден после многих месяцев отказов. Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже применили данный тип ракет, нанеся удар по складу в Брянской области, российское военное ведомство также подтвердило этот факт.

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