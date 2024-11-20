Один из крупнейших российских НПЗ частично остановился: что известно 2 20.11.2024, 14:28

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Проблемы и у других предприятий отрасли.

Отрезанные санкциями от западного оборудования российские нефтеперерабатывающие заводы продолжают испытывать проблемы. С 13 ноября из-за поломки производственные процессы остановил НПЗ «Нижегороднефтеоргсинтез» (НОРСИ) — четвертый в стране по объемам переработки нефти и второй по выпуску автомобильного бензина, пишет The Moscow Times.

На принадлежащем «Лукойлу» заводе, который снабжает топливом в том числе московский регион, а в 2023 году выпустил более 11% всего бензина в России, сломалась установка каталитического крекигна КК-1, сообщает Reuters со ссылкой на три источника в отрасли.

Всего на заводе две таких установки — ключевых для производства бензина. Другая — КК-2 — находится на плановом ремонте, сообщил источник Reuters.

По словам собеседников агентства, завод, который за январь–сентябрь переработал 9,1 млн тонн нефти и выпустил 6 млн тонн бензина и дизтоплива, был вынужден резко сократить производство. «Для себя бензина не хватает. С прошлой недели ищут сторонние объемы для восполнения», — рассказал источник Reuters.

Поломка на заводе, где установлено западное оборудование, стала второй с начала года. В январе он столкнулся с аналогичной проблемой: иностранный компрессор дал сбой на установке каталитического крекинга, а с его заменой возникли сложности из-за санкций на поставки технологий. Ремонт на НПЗ растянулся на три месяца.

Помимо НОРСИ, проблемы возникли еще у трех нефтезаводов: Волгоградский НПЗ «Лукойла», который входит в топ-10 крупнейших, а также Ильский и Яйский НПЗ не смогли вовремя закончить плановые ремонты в октябре и продлили их на ноябрь, рассказывали ранее источники Reuters. По их словам, заводы строились и модернизировались при участии европейских и американских компаний, таких как UOP и ABB — они обеспечивали технологии и программное обеспечение для каждого из 40 крупнейших НПЗ.

Даже во времена СССР технологии для НПЗ закупались на Западе, в частности установки каталитического риформинга, отмечает Сергей Кондратьев, замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов. После развала Союза зависимость от импорта стала практически тотальной: в 2000-е на иностранные проектные решения приходилось 80% оборудования в нефтепеработке, оценивает Кондратьев.

Перейти на отечественное заводы так и не смогли, несмотря на госполитику импортозамещения. «Сейчас на отечественных производителей приходится лишь 45% рынка насосного оборудования, 40% компрессоров для НПЗ, 30% реакторов и коксовых камер. По другим видам оборудования доля российских поставщиков еще меньше. Поэтому введенные США, странами ЕС, Великобританией и Японией ограничения на поставки в Россию оборудования для НПЗ заметно замедлили реализацию проектов по модернизации заводов», — указывает Кондратьев.

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