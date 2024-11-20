СМИ: Россия готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты по Украине

СМИ: Россия готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты по Украине3
- 20.11.2024, 15:39
- 2,892
Речь идет о ракете «РС-26 Рубеж».
Россия может использовать экспериментальную баллистическую ракету, потенциально опасную для Украины. Речь идет о межконтинентальной ракете «РС-26 Рубеж». Сегодня и в ближайшие дни важно быть готовыми к возможным атакам и оперативно реагировать на сигналы тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина.
Россия может тестировать ракету «РС-26 Рубеж» не с ядерным, а с фугасным боевым зарядом на фоне первого применения ВСУ баллистических ATACMS по военному арсеналу возле Карачева Брянской области.
Предполагается, что ракета будет проходить испытания на восточном направлении, вероятно, в районе Астрахани.
РС-26 «Рубеж» — межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная Московским институтом теплотехники для замены устаревших моделей в составе российских стратегических сил.
Ее ключевые характеристики включают высокую точность, дальность до 12 тысяч километров и возможность нести несколько боевых блоков индивидуального наведения.
Основные технические показатели:
- длина около 20 метров;
- диаметр около 2 метров;
- стартовая масса 36 тонн;
- боевая нагрузка до 1,2 тонны;
- дальность полета до 12 000 км; - точность попадания до 100 метров.
Ракета оснащена разделяющейся головной частью с несколькими боевыми блоками индивидуального наведения. Это позволяет поражать одновременно несколько целей с высокой точностью. Используемая система управления включает инерционное наведение и спутниковую коррекцию через систему ГЛОНАСС, что делает ракету особо маневренной.
Для запуска ракеты может использоваться как шахтная установка, так и мобильная платформа. Подготовка занимает всего около одной минуты, что усложняет ее обнаружение и перехват.
Жителям Украины рекомендуется немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги, так как скорость баллистической ракеты значительно сокращает время на подготовку к возможной атаке.