СМИ: Россия готовится к запуску межконтинентальной баллистической ракеты по Украине 3 20.11.2024, 15:39

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Речь идет о ракете «РС-26 Рубеж».

Россия может использовать экспериментальную баллистическую ракету, потенциально опасную для Украины. Речь идет о межконтинентальной ракете «РС-26 Рубеж». Сегодня и в ближайшие дни важно быть готовыми к возможным атакам и оперативно реагировать на сигналы тревоги. Об этом сообщает РБК-Украина.

Россия может тестировать ракету «РС-26 Рубеж» не с ядерным, а с фугасным боевым зарядом на фоне первого применения ВСУ баллистических ATACMS по военному арсеналу возле Карачева Брянской области.

Предполагается, что ракета будет проходить испытания на восточном направлении, вероятно, в районе Астрахани.

РС-26 «Рубеж» — межконтинентальная баллистическая ракета, разработанная Московским институтом теплотехники для замены устаревших моделей в составе российских стратегических сил.

Ее ключевые характеристики включают высокую точность, дальность до 12 тысяч километров и возможность нести несколько боевых блоков индивидуального наведения.

Основные технические показатели:

- длина около 20 метров;

- диаметр около 2 метров;

- стартовая масса 36 тонн;

- боевая нагрузка до 1,2 тонны;

- дальность полета до 12 000 км; - точность попадания до 100 метров.

Ракета оснащена разделяющейся головной частью с несколькими боевыми блоками индивидуального наведения. Это позволяет поражать одновременно несколько целей с высокой точностью. Используемая система управления включает инерционное наведение и спутниковую коррекцию через систему ГЛОНАСС, что делает ракету особо маневренной.

Для запуска ракеты может использоваться как шахтная установка, так и мобильная платформа. Подготовка занимает всего около одной минуты, что усложняет ее обнаружение и перехват.

Жителям Украины рекомендуется немедленно реагировать на сигналы воздушной тревоги, так как скорость баллистической ракеты значительно сокращает время на подготовку к возможной атаке.

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