В Минске банкротят двух крупных застройщиков 3 20.11.2024, 17:11

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Один из них работал с братьями Каричами.

В Минске банкротятся два крупных застройщика. Один из них занимался крупным жилым комплексом, а второй — коммерческими объектами, пишет «Зеркало».

Одна из банкротящихся компаний — «Западинвестстрой», следует из данных единого госреестра сведений о банкротстве. Она известна тем, что была подрядчиком при строительстве жилого комплекса «Минск Мир».

В суд с заявлением о банкротстве подала «Дана Астра» (этой фирмой владеют сербские бизнесмены братья Каричи, ее руководителей недавно задержали силовики), которой фирма задолжала почти 180 тыс. рублей. Владеет компанией Родион Ваганов, который, судя по всему, не живет в Беларуси. Кто управляет фирмой в стране, неизвестно.

Во время заседания 23 октября судья постановил открыть дело о банкротстве и ввести защитный период до 21 ноября.

Второй застройщик — это «ГлавИндустрияСтрой». В этом случае на банкротство подала сама компания. 16 октября Экономический суд Минска постановил открыть конкурсное производство.

Владеет фирмой Илья Шилков, который принял решение о ее ликвидации. В процессе выяснилось, что компания должна кредиторам 3,2 млн рублей, а достаточного имущества, за счет которого можно покрыть такую сумму, нет.

Это крупный застройщик коммерческой недвижимости, который построил не один торговый центр. Например, ТЦ Greentime в Минске.

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