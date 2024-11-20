Гражданин РФ оказался капитаном китайского судна, подозреваемого в повреждении кабелей в Балтийском море 4 20.11.2024, 19:08

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Судно следовало из России в Египет.

Капитаном китайского грузового судна Yi Peng 3, подозреваемого в повреждении подводных кабелей в Балтийском море, оказался гражданин России. Об этом сообщает Bild, ссылаясь на источники в силовых структурах.

Китайское судно привлекло внимание датских военных из-за странностей в маршруте его движения, пишет Bild. О том, что капитаном Yi Peng 3 является россиянин, стало известно только после остановки грузового корабля, отмечает издание. Другие подробности задержания пока не раскрываются.

К расследованию инцидентов подключилась федеральная полиция Германии, которая сотрудничает с Финляндией и Швецией. Немецкий корабль береговой охраны направлен к местам происшествия для поддержки в изучении обстоятельств случившегося. Согласно предварительным данным, повреждение кабелей могло быть вызвано либо спущенным якорем, либо использованием донного трала, информирует Bild.

Финская газета Helsingin Sanomat ранее сообщала, что Yi Peng 3 находилось в датских водах в сопровождении патрульного судна, а его маршрут проходил вблизи кабеля C-Lion1 в момент появления сообщений о его повреждении.

О разрыве кабеля C-Lion1 стало известно 18 ноября. По данным финского оператора Cinia Oy, причиной стало «внешнее воздействие», при этом не исключается версия о намеренном повреждении.

Кабель C-Lion1, введенный в эксплуатацию в 2016 году, имеет длину 1173 километра и соединяет финскую Сантахамину с немецким Ростоком. Он обеспечивает пропускную способность до 144 терабайт в секунду и является ключевым каналом связи между Финляндией и Центральной Европой. Услуги по кабелю временно приостановлены, а ремонтные работы планируется завершить в течение 15 дней.

C-Lion1 проходит в непосредственной близости от российского газопровода «Северный поток», поврежденного в результате диверсии в 2022 году. Расстояние между объектами составляет несколько сотен метров.

Позже выяснилось, что 17 ноября произошло повреждение другого подводного кабеля, соединяющего Литву и Швецию. По словам технического директора литовского оператора Telia Андрюса Шемешкявичуса, это привело к снижению скорости интернета в Литве на треть. Оба кабеля — C-Lion1 и литовско-шведский — пересекаются на участке площадью всего 10 квадратных метров, отметил Шемешкявичус: «Поскольку оба были порваны, очевидно, что здесь не было случайного сброса якоря с одного корабля, и речь может идти о чем-то более серьезном».

Инциденты произошли спустя два месяца после предупреждения США о росте активности российских военных вблизи подводных коммуникаций. Американские чиновники заявляли, что Россия формирует специализированное подразделение для атак на критически важную инфраструктуру стран НАТО.

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