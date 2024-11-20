В Венгрии сообщили, за сколько готовы отказаться от российской нефти 1 20.11.2024, 19:14

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Будапешт решил поторговаться с ЕС.

Венгрия готова отказаться от российской нефти к концу 2026 года, но только при условии компенсации в «несколько сотен миллионов долларов» со стороны Евросоюза, заявил Politico вице-президент венгерского нефтегазового концерна MOL Дьердь Бача.

По его словам, MOL готов диверсифицировать свои поставки до 2027 года, когда ЕС официально прекратит закупки российской нефти, однако это потребует дополнительных расходов в размере $500 млн, «пару сотен миллионов» из которых должен выделить ЕС. Такая сумма, как отметил Бача, необходима для переоборудования венгерских НПЗ, перерабатывающих именно российские сорта нефти.

Вместе с тем он указал, что из-за ограничений ЕС прибыль, получаемая MOL, сегодня нулевая. «Мы получаем нулевую прибыль, потому что компания занимается переработкой, поэтому она не имеет права на какую-либо помощь от ЕС, даже если речь идет о прекращении поставок, даже если речь идет о безопасности поставок. Поэтому мы делаем это в своем темпе и по тем ценам, которые можем себе позволить», — подчеркнул Бача.

Он также заявил, что обеспокоен тем, что ЕС либо установит конкретную дату прекращения поставок, либо примет дополнительные ограничительные меры в промежуточный период. Вместе с тем вице-президент MOL выразил интерес к продлению контракта с ЛУКОЙЛом (истекает в июне 2025 года), «если это будет юридически возможно».

Венгрия, Словакия, а также Чехия исключены из общеевропейского запрета на импорт нефти из России, который был введен после начала войны РФ в Украине. В конце июня 2024 года Киев ограничил транзит нефти ЛУКОЙЛа через украинскую территорию, однако поставки «Роснефти» и «Татнефти» по трубопроводу «Дружба» продолжились. Венгрия и Словакия пообещали обратиться в суд и запросили Еврокомиссию призвать Украину к отмене этого решения, однако получили отказ.

В Еврокомиссии отмечали, что прерванные поставки удалось компенсировать Венгрии и Словакии. Там также не увидели возможных рисков, связанных со снабжением. Комиссар ЕС по торговле Валдис Домбровскис посоветовал Будапешту и Братиславе отказаться от нефти из России и искать альтернативные источники.

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