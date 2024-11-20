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Украинская система РЭБ обезвредила российский FPV-дрон и спасла танк ВСУ

  • 20.11.2024, 22:40
Украинская система РЭБ обезвредила российский FPV-дрон и спасла танк ВСУ

Российский беспилотник камнем упал на землю.

Вражеский дрон пытался атаковать танк бойцов 63-й отдельной механизированной бригады, но камнем упал на землю, не долетев. Все из-за работы украинского средства радиоэлектронной борьбы, которое не дало уничтожить украинскую бронемашину.

Украинский танк как раз выполнял боевую задачу в густой лесистой местности, за его действиями наблюдал и корректировал украинский беспилотник.

Как сообщает Цензор.НЕТ, именно дрон украинских военных зафиксировал момент атаки российского FPV-дрона, который на подлете к танку потерял связь с пультом управления, упал на землю и сдетонировал.

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