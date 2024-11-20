Картина «Империя света» Рене Магритта продана за $121 миллион 1 20.11.2024, 23:02

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Это рекордная цена за работу бельгийского классика.

Картина художника Рене Магритта «Империя света» вечером во вторник была продана на аукционе Christie’s в Нью-Йорке за рекордную цену в 121 миллион долларов. Это примерно на 25 миллионов больше, чем ожидали эксперты, и самая высокая цена, когда-либо заплаченная за картину бельгийского классика.

Как сообщает The New York Times, за право обладать картиной соревновались два неназванных покупателя по телефону. С этой продажей Магритт стал шестнадцатым художником, цены на работы которых перешагнули порог в 100 миллионов долларов. Среди других художников этого уровня – Леонардо да Винчи, Густав Климт, Амедео Модильяни, Энди Уорхол, Жан-Мишель Баския, Френсис Бэкон и Пабло Пикассо.

Магритт создал «Империю света» в 1954 году. Она принадлежит к серии из 17 полотен, в которых мастер сюрреализма совмещал светлое солнечное небо с изображениями темных ночных улиц. В 2022 году еще одна картина из этой серии была продана на аукционе Sotheby's за 79,7 миллиона долларов, что примерно втрое превысило предыдущие аукционные цены на работы Магритта.

«Империя света» хранилась в коллекции известной дизайнера и меценатки Мики Эртегун, которая умерла в конце 2023 года. На Christie’s представлены и другие картины из ее собрания, в том числе работы таких художественных звезд, как Жоан Миро и Дэвид Хокни.

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