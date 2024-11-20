Байден намерен списать почти $5 миллиардов долга Украине

Байден намерен списать почти $5 миллиардов долга Украине1
- 20.11.2024, 23:54
Президент США подал в Конгресс заявление.
Президент США Джо Байден подал в Конгресс заявление о намерении отменить половину долга Украины на экономическую помощь. Размер отмены примерно 4,65 млрд долларов.
Об этом заявил спикер Государственного департамента Мэтью Миллер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его брифинг.
Весной Конгресс поддержал Закон о дополнительных ассигнованиях на безопасность Украины в размере около 61 миллиарда долларов в апреле 2024 года. В условиях документа указано, что экономическая помощь — около 10 миллиардов долларов — предоставляется Украине не на безвозмездной основе, а как условно-возвратный заем.
Однако поданный Байденом документ предоставляет ему полномочия простить 50% этого займа. При этом в документе указано, что остальные 50% после 1 января 2026 сможет простить следующий президент США.
«Мы сделали шаг, который был очерчен в законе, чтобы отменить эти ссуды за оказанную экономическую помощь Украине, и теперь Конгресс может принять это», - сказал Миллер.
Он отметил, что после того, как Белый дом сообщил Конгрессу об этом решении, законодатели могут принять резолюцию о возражении против этого. Но, по его мнению, этого не произойдет.
«Я был бы удивлен, если бы Конгресс пошел на такой шаг, учитывая преимущественную поддержку двух партий в Конгрессе по оказанию помощи. Но мы будем соблюдать закон», - пояснил спикер.