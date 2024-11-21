РФ утром выпустила по Украине межконтинентальную баллистическую ракету
- 21.11.2024, 11:08
- 3,956
Украинская ПВО уничтожила шесть ракет Х-101.
Утром российские войска выпустили по Украине межконтинентальную баллистическую ракету.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
С 5 по 7 утра войска РФ атаковали Днепр ракетами различных типов.
Так, из Астраханской области РФ была запущена межконтитентальная баллистическая ракета, из Тамбовской области с истребителя МиГ-31К - аэробаллистическая ракета Х-47М2 «Кинжал», со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС семь крылатых ракет Х-101 (район пусков - Волгоградская обл.).
«В результате противовоздушного боя подразделениями зенитных ракетных войск Воздушных Сил уничтожено шесть ракет Х-101. По другим ракетам - без существенных последствий.
Информация о жертвах и пострадавших в настоящее время не поступала», - говорится в сообщении.