закрыть
21 ноября 2024, четверг, 11:36
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ пошли в наступление и восстановили позиции под Покровском

  • 21.11.2024, 11:24
ВСУ пошли в наступление и восстановили позиции под Покровском

Украинские военные продвинулись к востоку от города.

На Покровском направлении ситуация остается достаточно сложной, ведь армия страны-агрессора России не прекращает постоянные штурмы украинских позиций. Однако даже в таких условиях ВСУ достигают успехов.

Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), ВСУ удалось продвинуться на восток от Покровска в районе населенного пункта Николаевка.

Возвращение под контроль ранее захваченных оккупантами позиций подтверждают геолокационные кадры от 20 ноября. Украинские силы снова действовали в этом участке на Покровском направлении.

В то же время милблогеры РФ заявили о якобы успехе российских сил к югу от Покровска, где они продвинулись до Юрьевки в направлении Пустынки и на 1,5 километра к западу от Новоалексеевки.

Однако аналитики заявили, что подтверждений этой информации нет, известно лишь о продолжении вражеских штурмов на восток, юго-восток и юг от Покровска.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев