ВСУ пошли в наступление и восстановили позиции под Покровском
- 21.11.2024, 11:24
Украинские военные продвинулись к востоку от города.
На Покровском направлении ситуация остается достаточно сложной, ведь армия страны-агрессора России не прекращает постоянные штурмы украинских позиций. Однако даже в таких условиях ВСУ достигают успехов.
Как сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW), ВСУ удалось продвинуться на восток от Покровска в районе населенного пункта Николаевка.
Возвращение под контроль ранее захваченных оккупантами позиций подтверждают геолокационные кадры от 20 ноября. Украинские силы снова действовали в этом участке на Покровском направлении.
В то же время милблогеры РФ заявили о якобы успехе российских сил к югу от Покровска, где они продвинулись до Юрьевки в направлении Пустынки и на 1,5 километра к западу от Новоалексеевки.
Однако аналитики заявили, что подтверждений этой информации нет, известно лишь о продолжении вражеских штурмов на восток, юго-восток и юг от Покровска.