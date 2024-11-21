Приклеенный скотчем к стене банан продали за 6,2 миллиона долларов
- 21.11.2024, 12:15
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Арт-объект купил криптовалютный бизнесмен.
Приклеенный серым скотчем к стене банан под названием «Комедиант», продали на аукционе Sotheby's за 6,2 миллиона долларов.
Арт-объект купил криптовалютный бизнесмен Джастин Сан, сообщает «Радио Свобода».
«Это не просто произведение искусства. Это культурный феномен, соединяющий миры искусства, мемов и криптовалютного сообщества», – написал «гордый владелец банана» Сан.
Бизнесмен пообещал съесть банан, «отдавая должное его месту как в истории искусства, так и в популярной культуре».
«Комедиант», придуманный итальянским художником Маурицио Каттеланом, был впервые представлен на выставке в Майами в 2019 году. Инсталляция вызвала споры о природе искусства, собрала толпы зрителей, попала на обложку New York Post – и дважды была съедена.
На аукцион арт-объект выставили с оценочной стоимостью в один-полтора миллиона долларов.
«Каттелан в одиночку заставил мир пересмотреть то, как мы определяем искусство и какую ценность в нём ищем», – говорилось в описании лота.
November 21, 2024