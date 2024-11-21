Пловцам из Беларуси разрешили участвовать в международных соревнованиях
- 21.11.2024, 12:42
Но только если спортсмены подтвердят свой нейтральный статус.
Международная федерация плавания больше не запрещает российским и белорусским спортсменам участвовать в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду.
Правда, с условием — пловцов должны одобрить в качестве нейтральных участников, сообщает «Еврорадио».
На этой неделе World Aquatics огласила правила для участия нейтральных спортсменов из «страны, находящихся в состоянии конфликта», что на данный момент приемлемо как к России, так и к Беларуси.
Если спортсмены подтвердят свой нейтральный статус, они могут участвовать в чемпионатах и кубках мира. На мероприятиях World Aquatics дуэты и команды должны быть сформированы из спортсменов из одной страны.
Спортсмены по-прежнему должны соответствовать определенным критериям и не поддерживать войну в Украине.