закрыть
21 ноября 2024, четверг, 13:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Пловцам из Беларуси разрешили участвовать в международных соревнованиях

  • 21.11.2024, 12:42
Пловцам из Беларуси разрешили участвовать в международных соревнованиях
Илья Шиманович
Фото с сайта belta.by

Но только если спортсмены подтвердят свой нейтральный статус.

Международная федерация плавания больше не запрещает российским и белорусским спортсменам участвовать в эстафетах, групповых дисциплинах по синхронному плаванию и синхронных прыжках в воду. 

Правда, с условием — пловцов должны одобрить в качестве нейтральных участников, сообщает «Еврорадио».

На этой неделе World Aquatics огласила правила для участия нейтральных спортсменов из «страны, находящихся в состоянии конфликта», что на данный момент приемлемо как к России, так и к Беларуси.

Если спортсмены подтвердят свой нейтральный статус, они могут участвовать в чемпионатах и кубках мира. На мероприятиях World Aquatics дуэты и команды должны быть сформированы из спортсменов из одной страны.

Спортсмены по-прежнему должны соответствовать определенным критериям и не поддерживать войну в Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев