Россия впервые атаковала Украину межконтинентальной баллистической ракетой: что известно 21.11.2024, 12:44

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Удар пришелся по Днепру.

Утром 21 ноября российская оккупационная армия нанесла массированный ракетный удар по Днепру. Во время обстрела террористы применили межконтинентальную баллистическую ракету, пишет «Обозреватель».

Такой вид вооружения захватчики впервые использовали с начала полномасштабной войны против Украины. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

Днепр находился под массированным ударом с 5 до 7 часов утра. Сначала путинские войска запустили по предприятиям и критической инфраструктуре города межконтинентальную баллистическую ракету и аэробалистическую ракету Х-47М2. После этого на Днепр полетели крылатые ракеты Х-101 из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

К межконтинентальным баллистическим ракетам (МБР) относятся стратегические управляемые ракеты с радиусом действия более 5 500 км. Такое вооружение предназначено для уничтожения объектов, расположенных на больших расстояниях и удаленных континентах.

Для МБР характерный суборбитальный космический полет с траекторией, являющейся частью эллипса с вертикальной большой осью. На конечной фазе полета МБР может разделяться на несколько боеголовок. Скорость, с которой такие ракеты заходят на удар, может достигать 7000 м/с.

Пока в Воздушных силах ВСУ не предоставили подробностей касательно типа МБР, которая была применена для удара по Днепру. В то же время накануне в сети появилась информация о том, что российские террористы могут применит по Украине межконтинентальную баллистическую ракету РС-26 «Рубеж».

Начальная масса этой ракеты может составлять 40-50 тонн. Вес боевой части, согласно данным из открытых источников, до 1500 кг.

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