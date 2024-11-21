Вьетнам выдал белорусскому режиму бывшего калиновца 21.11.2024, 12:51

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Его задержали 13 ноября.

Бывшего калиновца Василия Веремейчика, задержанного во Вьетнаме, мгновенно выдали спецслужбам Лукашенко. Кадры с ним появились в государственной пропаганде, его показали по телевидению. По информации «Нашей Нивы», его задержали 13 ноября, а выдали 14-го — что указывает на спланированность операции.

Сослуживцам слабо известны обстоятельства задержания, они называют их неясными. Как будто он успел отписаться, что его задерживают.

Было точно не известно, как власти Беларуси вышли на его след и узнали, что он находится в южноазиатской стране. В любом случае, Беларуси его выдали.

34-летний Веремейчик окончил Военную академию Беларуси и служил в Печах. Со службы он уволился в 2016 году, после чего работал в ИТ.

В 2020 году он поддержал движение за свободные выборы, участвовал в митингах и маршах. В ноябре 2020 года его задержали по подозрению в поджогах автомобилей сотрудников прокуратуры — которая уже тогда стала одним из главных организаторов массовых репрессий. Но после 10 суток ареста он вышел на свободу: доказательств не нашли.

В начале 2021 года из-за угрозы повторного ареста эмигрировал в Украину и жил с семьей во Львове.

После завершения службы в полку Калиновского мужчина переехал из Украины в Литву. Но там ему отказали в виде на жительство.

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