Новые санкции США перекроют почти все прямые платежи из России 21.11.2024, 21:20

2,460

Сейчас доля прямых платежей из РФ составляет 20-25%, но теперь она сократится до нескольких процентов.

Новые санкции США сделают практически невозможными прямые платежи от российских компаний иностранным контрагентам – рассчитываться придется через платежных агентов и других посредников, что приведет к еще большим издержкам и дальнейшему удорожанию товаров.

Сейчас доля прямых платежей из России составляет 20-25%, но теперь она сократится до нескольких процентов, считают сотрудники пяти внешнеторговых компаний, передает The Moscow Times.

Под ограничения попали около 50 банков, среди которых остававшийся последним крупным неподсанкционным банком Газпромбанк, а также средние и мелкие, но популярные у тех, кто продолжал платить напрямую в Китай и Турцию («БКС банк», «Дом.рф», Форабанк, «Гарант-инвест», «Держава», «Синара», Примсоцбанк и др.). «Увы, в санкционном списке банки, работавшие вроде бы ниже радаров с сельскими банками Китая и встречными потоками», – с сожалением отмечает один из импортеров.

Менеджеры ВТБ уже неофициально советуют крупным клиентам, находящимся в Китае, срочно снять все юани с карт Unionpay, рассказал один из получивших такое предупреждение.

Из-за усложнения платежных схем доля рубля в оплате внешнеторговых операций заметно вырастет даже по сравнению с рекордным уровнем, установленным осенью, уверены руководитель компании-платежного агента и консультант по ВЭД. По данным ЦБ, в сентября доля рубля в оплате импорта товаров и услуг достигла максимальных за всю историю 48,5%, а экспорта – 42,8%. Даже в расчетах с азиатскими странами доля рубля превысила 45% в оплате импорта и приблизилась к 40% в расчетах за экспорт.

Формально высокая доля рубля говорит о том, что компании платят через все более сложные и дорогие схемы, объясняет собеседник в компании- платежном агенте. Рубли используются для перевода в дружественные страны, где – как правило, по очень невыгодному курсу, с потерей 4-6% –конвертируются в другие валюты для дальнейшей отправки поставщикам, объясняет консультант по ВЭД. Рублями же, по его словам, оплачивается криптовалюта, закупаемая для внешнеторговых сделок; рубли используются и в схемах взаимозачетов. Статистика китайской таможни показывает, что это рабочие схемы: по ее данным, в октябре импорт в Россию был на 27% выше, чем в том же месяце прошлого года, хотя июле – был ниже на 10%, напоминает собеседник The Moscow Times.

Но схемы становятся все более дорогими, долгими и ненадежными, жалуется импортер пластмассы из Китая. Все выше риск нарваться на посредника-мошенника, добавляет руководитель компании-платежного агента. «Простая статистика – больше схем и агентов, легче затесаться проходимцу», — соглашается импортер. «Готовимся платить еще больше», – резюмирует он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com