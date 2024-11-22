В Днепре на месте падения «новейшей» российской баллистики нашли интересную деталь

В Днепре на месте падения «новейшей» российской баллистики нашли интересную деталь7
- 22.11.2024, 9:44
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Разоблачены неудобные для Кремля факты.
На месте падения «новейшей» ракеты РФ в Днепре нашли деталь от разрабатываемой с 1990-х «Булавы». С конца 2000-х годов в РФ шла разработка ракеты «Булава», деталь из которой и была найдена в так называемой «новой» ракете «Орешник».
Эксперты говорят, что на деле ракета, которой противник ударил по Днепру 21 ноября, может состоять далеко не из новейших компонентов и технологий, информирует ресурс «Агентство. Новости».
Накануне в Сети появились кадры одного из обломков ракеты, которые журналистам CNN показали представители украинских спецслужб. На одном из обломков видны два ряда цифр и букв – номера детали, присвоенные ей при производстве.
Журналист «Радио Свобода» Марк Крутов смог найти на сайте госзакупок РФ договор от 2013 года. Там деталь значится для разработки комплекса «ЗК-30». На деле это еще одно название МБР Р-30 «Булава».
Также стало известно, что эту деталь изготовили с помощью швейцарского сверлильно-фрезерного станка Fehlmann Picomax 54. Маркировка «ИРЦУ» от ЦНИИАГ, ключевого российского научно-исследовательского института автоматики и гидравлики, и записи Воткинского завода, который производит ракеты «Тополь-М» и «Ярс», указывают на общую технологию между системами.
Эксперты подчеркивают, что «Булаву» в РФ начали разрабатывать еще в 1990-х годах. Уже в 2005 году было проведено ее первое испытание, а в 2007 году запущено серийное производство.
Крутов считает, что использование в ракете «Орешник» компонентов из «Булавы» говорит о том, что в ней нет новейших разработок и технологий.
Вчера в пресс-службе ВС ВСУ заявляли, что для ударов по территории Украины 21 ноября Кремль использовал только три вида ракет: «Кинжал», «Х-101» и МБР.
При этом вчера поздно вечером Путин заявил, что для удара по заводу в Днепре была использована новейшая баллистическая ракета «Орешник».
Также он заявил, что в мире не существует систем ПВО, способных ее перехватить. Украинские СМИ говорят о том, что на деле это была ракета «Рубеж», работы над которой в РФ были приостановлены в 2018 году.
Накануне в Пентагоне также заявили, что так называемая ракета «Орешник» была создана на базе МБР «Рубеж». Также в Белом доме заявили, что заранее предупредили Украину о запуске со стороны РФ ракеты средней дальности.