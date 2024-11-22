ГУР: Россия атаковала Днепр из ракетного комплекса «Кедр»1
- 22.11.2024, 14:14
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Украинская разведка раскрыла детали о новой баллистике РФ.
Россия атаковала Днепр из ракетного комплекса «Кедр» в четверг, 21 ноября. Это новое баллистическое оружие РФ.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.
Как отмечает разведка, пуски были из Астраханской области. Подлетное время с момента запуска до попадания в Днепр составило 15 минут.
На ракете было установлено шесть боевых частей. Каждая из них оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов.
К разработке ракетного комплекса «Кедр» привлекались ряд предприятий военно-промышленного комплекса РФ, в частности:
Московский институт теплотехники (г. Москва);
Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» (г. Волгоград);
Главное особое конструкторское бюро «Прожектор» (г. Москва);
концерн «Созвездие» (г. Воронеж);
Научно-производственное предприятие «Спецэнергомеханика» (г. Москва);
Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии «Континент» (г. Москва).
Испытания комплекса проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ в октябре 2023 и июне 2024 года.