ГУР: Россия атаковала Днепр из ракетного комплекса «Кедр» 1 22.11.2024, 14:14

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Украинская разведка раскрыла детали о новой баллистике РФ.

Россия атаковала Днепр из ракетного комплекса «Кедр» в четверг, 21 ноября. Это новое баллистическое оружие РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Как отмечает разведка, пуски были из Астраханской области. Подлетное время с момента запуска до попадания в Днепр составило 15 минут.

На ракете было установлено шесть боевых частей. Каждая из них оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов.

К разработке ракетного комплекса «Кедр» привлекались ряд предприятий военно-промышленного комплекса РФ, в частности:

Московский институт теплотехники (г. Москва);

Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» (г. Волгоград);

Главное особое конструкторское бюро «Прожектор» (г. Москва);

концерн «Созвездие» (г. Воронеж);

Научно-производственное предприятие «Спецэнергомеханика» (г. Москва);

Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии «Континент» (г. Москва).

Испытания комплекса проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ в октябре 2023 и июне 2024 года.

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