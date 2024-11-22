закрыть
22 ноября 2024, пятница, 14:39
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ГУР: Россия атаковала Днепр из ракетного комплекса «Кедр»

1
  • 22.11.2024, 14:14
  • 1,720
ГУР: Россия атаковала Днепр из ракетного комплекса «Кедр»

Украинская разведка раскрыла детали о новой баллистике РФ.

Россия атаковала Днепр из ракетного комплекса «Кедр» в четверг, 21 ноября. Это новое баллистическое оружие РФ.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины в Telegram.

Как отмечает разведка, пуски были из Астраханской области. Подлетное время с момента запуска до попадания в Днепр составило 15 минут.

На ракете было установлено шесть боевых частей. Каждая из них оснащена шестью суббоеприпасами. Скорость на конечном участке траектории - более 11 Махов.

К разработке ракетного комплекса «Кедр» привлекались ряд предприятий военно-промышленного комплекса РФ, в частности:

Московский институт теплотехники (г. Москва);

Федеральный научно-производственный центр «Титан-Баррикады» (г. Волгоград);

Главное особое конструкторское бюро «Прожектор» (г. Москва);

концерн «Созвездие» (г. Воронеж);

Научно-производственное предприятие «Спецэнергомеханика» (г. Москва);

Научно-исследовательский центр спецтехники и конверсии «Континент» (г. Москва).

Испытания комплекса проходили на полигоне Капустин Яр в Астраханской области РФ в октябре 2023 и июне 2024 года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов