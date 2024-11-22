У российских госбанков начались проблемы с китайскими картами UnionPay 22.11.2024, 15:08

После санкций США.

Попавшие под блокирующие санкции США российские банки начали предупреждать клиентов, что выпущенные ими карты платежной системы UnionPay могут перестать работать за границей, сообщает The Moscow Times.

«С 21 ноября могут наблюдаться сложности в работе карт платежной системы UnionPay за рубежом. Если вы находитесь за границей, рекомендуем использовать наличные денежные средства», — говорится в сообщении Газпромбанка. За день до этого в кредитной организации заявили, что санкции не повлияют на ее работу, а карты продолжат работать.

Одновременно с этим Газпромбанк объявил, что с 26 ноября установит комиссию за снятие наличных в размере 5,9% от суммы + 590 руб. с кредитной карты «180 дней UnionPay» для новых и текущих клиентов. Речь идет о снятии наличных в банкоматах и пунктах выдачи валюты банка, а также банков-участников корпоративной сети и сторонних банков. До введения санкций против финорганизации можно было снять до 50 тыс. руб. с такой карты без комиссии.

В свою очередь, в Примсоцбанке сообщили, что «в данный момент в связи с включением банка в санкционный список США операции по картам UnionPay за границей могут быть заблокированы», однако на территории России они продолжат осуществляться. Банк посоветовал своим клиентам за пределами РФ снять наличные в ближайшее время.

При этом банк приостанавливает прием переводов в иностранных валютах до получения новых правил и требований от иностранных банков-корреспондентов.

Менеджеры ВТБ также начали неофициально советовать крупным клиентам, находящимся в Китае, срочно снять все юани с карт UnionPay, рассказал The Moscow Times один из получивших такое предупреждение.

На данный момент карты китайской платежной системы UnionPay в России выпускают Газпромбанк, Кредит Урал банк (входит в состав группы Газпромбанка), Примсоцбанк, Азиатско-тихоокеанский банк (АТБ) и РСХБ. В поддержке Кредит Урал банка не смогли четко сказать, будут ли работать карты UnionPay за рубежом. Там отметили, что это будет зависеть от терминала и страны.

Всего в новом списке американских санкций оказались почти 100 финансовых организаций: более 50 банков и 40 регистраторов и депозитариев. Помимо Газпромбанка, который оставался последним крупным неподсанкционным банком России, среди них много средних и мелких организаций, через которые импортеры переводили платежи в Китай и Турцию (БКС банк, «Дом.рф», Форабанк, «Гарант-инвест», «Держава», «Синара», Примсоцбанк и др.).

Минфин США также напомнил о рисках вторичных санкций для иностранных финучреждений, которые присоединятся к российской Системе передачи финансовых сообщений (СПФС), созданной Банком России в качестве аналога SWIFT.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com