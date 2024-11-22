ЕС призывает освободить всех белорусских политзаключенных 22.11.2024, 16:11

Репрессии должны быть прекращены.

Пресс-секретарь Еврокомиссии по иностранным делам Петер Стано прокомментировал помилования и аресты в Беларуси.

«Сообщается, что в Беларуси освобождены еще 32 политических заключенных , некоторые из них находятся в критическом состоянии. В то же время режим продолжает арестовывать все больше людей по политическим мотивам. Репрессии должны быть прекращены. ЕС призывает к освобождению всех политических заключенных», - написал Стано на своей странице в X.

С июля 2024 года в Беларуси по помилованию на свободу вышли 178 политзаключенных. За этот период, по данным «Вясны», 223 человек были признаны политическими заключенными.

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