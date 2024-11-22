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«Это не серийное изделие»: глава украинской разведки раскрыл правду о ракете, которой РФ ударила по Днепру

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  • 22.11.2024, 19:52
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«Это не серийное изделие»: глава украинской разведки раскрыл правду о ракете, которой РФ ударила по Днепру
Кирилл Буданов

По данным Буданова, речь идет об опытных образцах.

Ракета, которую Россия использовала для удара по городу Днепр, является экспериментальной. Об этом сказал начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов во время дискуссии «Геноцидальные практики РФ в Украине».

«Вчера российский диктатор, откровенно, публично заявил, что была применена ракета «Орешник», так он ее назвал. «Орешник» - это название научно-исследовательской работы. Это ее просто ширма, сама система называется «Кедр», - отметил он. При этом добавил, что речь идет о баллистической ракете средней дальности, носителе ядерного оружия.

Буданов отметил, что то, что россияне использовали ракету в ее безъядерном варианте, является от них предупреждением, что они «совсем с ума сошли».

«Сейчас экспертиза устанавливает, какая именно начинка там была. Ракета экспериментальная. Мы знали точно, что на октябрь месяц должны были сделать два опытных образца. Возможно, сделали немножко больше, но, поверьте, это - опытный образец, это еще не серийное изделие, слава Богу», - подчеркнул Буданов.

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