США впервые рассекретили документ о причастности Кремля к убийствам оппонентов за рубежом 1 23.11.2024, 10:43

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Отчет директора национальной разведки был подготовлен по запросу Конгресса.

Управление директора национальной разведки США (ODNI) впервые рассекретило меморандум 2016 года о политических убийствах за рубежом. Двухстраничный отчет был подготовлен по запросу комитетов по разведке Конгресса США. В нем подробно описываются случаи убийств политических оппонентов и перебежчиков с начала правления Путина в 2000 году, методы их ликвидации и оценка роли российского руководства в этих операциях. Беспрецедентный документ появился в открытом доступе после восьми лет усилий журналистов, пишет Bloomberg.

Меморандум под названием «Заказные убийства за рубежом по приказу Кремля, вероятно, продолжатся» был подготовлен Национальным советом по разведке США 11 июля 2016 года.

Документ был рассекречен благодаря настойчивости журналиста Bloomberg Джейсона Леопольда, который с 2017 года, еще работая в BuzzFeed News, участвовал в расследованиях убийств оппонентов Кремля и добивался публикации документа через запросы в рамках Закона о свободе информации. При этом часть отчета с секретными сведениями в публикации закрыта черными полосами.

В документе перечисляются наиболее известные случаи политических убийств за рубежом. «Первым явным случаем» в эпоху Путина названо убийство чеченского лидера Зелимхана Яндарбиева в Катаре в 2004 году путем подрыва машины, за которое были осуждены двое офицеров российской военной разведки.

Особое внимание в документе уделяется убийству бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году с использованием радиоактивного полония-210. Это названо «самым явным примером политического убийства», которое «почти наверняка» было заказано Москвой.

Среди других жертв упоминается российский бизнесмен Александр Перепиличный, который, по данным отчета, «предположительно был убит биологическим токсином в Великобритании в 2012 году» перед дачей показаний о кремлевской схеме налогового мошенничества.

В документе также говорится о попытке отравления диоксином бывшего президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году, когда он был кандидатом в президенты и выступал за сближение с Западом. Упоминается и ликвидация украинского сепаратиста Александра Беднова, которого, как считает американская разведка, «вероятно убили по приказу из Москвы».

В меморандуме отмечается, что российское руководство открыто заявляло об использовании убийств как части антитеррористической политики.

«В июне 2006 года президент Путин публично заявил, что поручил службам безопасности убить людей, причастных к убийству четырех российских дипломатов в Ираке», — говорится в документе. В том же году, по данным разведки США, министр обороны России Сергей Иванов заявил, что поправки в закон о противодействии терроризму дали спецслужбам правовую основу для ликвидации террористов за пределами России.

Таким образом, к потенциальным целям американская разведка относит четыре основных категории: персоны, которые могут быть связаны с терроризмом, перебежчики из разведки и диссиденты, чьи действия Кремль считает «вышедшими за допустимые пределы», политические лидеры и оппозиционеры в ключевых бывших советских республиках, «непокорные» сепаратисты в Украине.

По оценке спецслужб США, Россия располагает возможностями для проведения убийств с использованием химических и биологических агентов, опираясь на наработки советской эпохи. При этом отмечается, что глава Чечни Рамзан Кадыров «вероятно получил от Путина свободу действий» в отношении ликвидации чеченцев за рубежом, причем его оперативники предпочитают огнестрельное оружие, тогда как российские спецслужбы чаще используют отравляющие вещества.

Документ примечателен тем, что впервые официально подтверждает давние подозрения о причастности Кремля к серии загадочных смертей за рубежом. Как отмечает Bloomberg, ранее американские спецслужбы не публиковали столь откровенных оценок подобных действий Кремля, официальные лица лишь анонимно высказывали подобные предположения.

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