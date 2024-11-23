Правящая коалиция в Польше определилась с кандидатом на выборы президента
- 23.11.2024, 14:05
Им стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Правящая в Польше «Гражданская коалиция» (Koalicja Obywatelska) определила, что кандидатом от нее на президентских выборах в следующем году будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский, сообщает Wyborcza.
Рафал Тшасковский выиграл пятничные праймериз (prawybory), которые проводились среди членов партий, входящих в «Гражданскую коалицию». За него проголосовали 22 126 человек (74,75% голосов), его оппонент, глава МИД Польши Радослав Сикорский получил 25,25%. Сикорский обратился к своим сторонникам с призывом безоговорочно поддержать Тшасковского на выборах президента.