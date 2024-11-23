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Правящая коалиция в Польше определилась с кандидатом на выборы президента

  • 23.11.2024, 14:05
Правящая коалиция в Польше определилась с кандидатом на выборы президента

Им стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Правящая в Польше «Гражданская коалиция» (Koalicja Obywatelska) определила, что кандидатом от нее на президентских выборах в следующем году будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский, сообщает Wyborcza.

Рафал Тшасковский выиграл пятничные праймериз (prawybory), которые проводились среди членов партий, входящих в «Гражданскую коалицию». За него проголосовали 22 126 человек (74,75% голосов), его оппонент, глава МИД Польши Радослав Сикорский получил 25,25%. Сикорский обратился к своим сторонникам с призывом безоговорочно поддержать Тшасковского на выборах президента.

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