Правящая коалиция в Польше определилась с кандидатом на выборы президента 23.11.2024, 14:05

Им стал мэр Варшавы Рафал Тшасковский.

Правящая в Польше «Гражданская коалиция» (Koalicja Obywatelska) определила, что кандидатом от нее на президентских выборах в следующем году будет мэр Варшавы Рафал Тшасковский, сообщает Wyborcza.

Рафал Тшасковский выиграл пятничные праймериз (prawybory), которые проводились среди членов партий, входящих в «Гражданскую коалицию». За него проголосовали 22 126 человек (74,75% голосов), его оппонент, глава МИД Польши Радослав Сикорский получил 25,25%. Сикорский обратился к своим сторонникам с призывом безоговорочно поддержать Тшасковского на выборах президента.

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