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Создан робот-голубь, который летает как настоящая птица

  • 23.11.2024, 18:18
Создан робот-голубь, который летает как настоящая птица

У него есть настоящие перья.

Исследователи создали робота-голубя, который раскрывает секреты птичьего полета. PigeonBot II состоит из биомиметического скелета и 52 настоящих голубиных перьев, которые образуют крылья и хвост. Робот может динамически менять форму крыльев и хвоста, как это делают живые птицы, пишет «Хайтек».

Ключевая особенность робота заключается в его способности рефлекторно корректировать полет. В отличие от самолетов, использующих жесткие вертикальные хвосты для стабилизации, PigeonBot II имитирует естественные птичьи движения.

Робот PigeonBot II в полете. Фото: Eric Chang, Lentink Lab

Эксперименты в аэродинамической трубе и натурные испытания продемонстрировали, что робот может маневрировать и сохранять устойчивость даже в турбулентных условиях: рефлексивный наклон хвоста и отклонение в сочетании с трансформацией крыла обеспечивают стабильный полет, гася голландский шаг. Так называют автоколебания самолетов, которые приводят к раскачиванию и крену.

Инженеры использовали передовые технологии, чтобы точно воспроизвести птичьи полетные рефлексы. Робот может наклоняться, разворачиваться и менять форму крыльев, что позволяет ему эффективно противодействовать неустойчивости и сохранять равновесие без традиционных элементов управления искусственных летательных аппаратов.

Исследование показывает направление для создания более эффективных беспилотных летательных аппаратов с улучшенной маневренностью и пониженной радиолокационной заметностью. Результаты работы опубликованы в журнале Science Robotics.

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