Ученые нашли объяснение «гравитационной дыре» в Индийском океане 6 24.11.2024, 13:11

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Десятилетиями эта загадка смущала исследователей.

Пока Средиземное море находится на грани высыхания, ученые нашли объяснение загадочной «гравитационной дыры» в Индийском океане, которая десятилетиями не давала покоя ученым. Об этом сообщает Live Science.

«Гравитационная дыра» в Индийском океане охватывает площадь около 3,1 миллиона квадратных километров в 1200 км к юго-западу от Индии. В этом районе настолько слабое гравитационное притяжение, что уровень моря там на 106 метров ниже, чем где-либо на Земле.

Обнаруженная в 1948 году «гравитационная дыра» оставалась загадкой до недавнего времени. Различные теории пытались объяснить ее существование, но только сейчас появилась правдоподобная версия.

Группа исследователей, используя 19 компьютерных моделей, проанализировала движение мантии Земли и тектонических плит за последние 140 миллионов лет и разобрала сценарии, которые приводят к появлению «гравитационной дыры».

Исследование показало, что гравитационная дыра в Индийском океане образовалась после гибели древнего океана под названием Тетис, который существовал между суперконтинентами Лавразия и Гондвана. Тетис лежал на куске земной коры, который проскользнул под Евразийскую плиту во время распада Гондваны 180 миллионов лет назад. Когда это произошло, куски земной коры погрузились глубоко в мантию.

Примерно 20 миллионов лет назад, когда эти фрагменты попали в самые низкие части мантии, они вытеснили материал высокой плотности, происходящий от «африканского пятна» - компактного пузыря кристаллизованной магмы, который находится под Африкой. Столбы магмы низкой плотности поднимались, чтобы заменить плотный материал, уменьшая общую массу региона и ослабляя его гравитацию.

Ученым еще предстоит подтвердить эти моделирования другими данными, но исследователи все больше осознают, что земная магма полна странных вкраплений, которые считались давно исчезнувшими.

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