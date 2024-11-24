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Украинские морпехи уничтожили штурмовой отряд РФ на багги, мотоциклах и легковых авто под Курском

  • 24.11.2024, 14:18
Украинские морпехи уничтожили штурмовой отряд РФ на багги, мотоциклах и легковых авто под Курском

Видеофакт.

Бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины имени контр-адмирала Михаила Белинского ежедневно отражают атаки многочисленных штурмовых групп противника, который использует различные тактики наступления.

Украинские защитники в Курской области остановили вражеский штурм, где враг применил для передвижения багги, мотоциклы и другую технику.

Об этом сообщили на официальной странице в социальной сети Николаевские морпехи, информирует Цензор.НЕТ.

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