Ученые обнаружили универсальное слово, которое понимают люди по всему миру 5 24.11.2024, 22:15

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Вы точно его слышали.

Представьте, что вы оказались в стране с незнакомым вам языком. Попытки объясниться обычно сводятся к жестам, отдельным звукам или простым словам. Однако есть слово, которое преодолевает все языковые барьеры. Это короткое восклицание — «huh». Оно обладает уникальной универсальностью, будучи одинаково понятным людям по всему миру.

Об этом сообщает IFLScience.

Исследователи Института психолингвистики имени Макса Планка изучили это явление в рамках работы, которая принесла им Нобелевскую премию в 2013 году. Они анализировали 31 язык, чтобы подтвердить, что «huh» имеет схожую форму и выполняет идентичную функцию — выражение непонимания или просьбы повторить — в самых разных языковых средах. Эксперимент включал наблюдения за парами собеседников, использовавших это слово для поддержания диалога.

Особенности «huh» — его простота, краткость и вопросительная интонация. Эти характеристики делают его идеальным инструментом для устранения коммуникативных сбоев. Ученые предположили, что его появление связано с конвергентной эволюцией языка, подобной тому, как природа многократно создает похожие формы у различных видов.

«Нuh», по мнению исследователей, — это не инстинктивный звук, как крики боли, а освоенный элемент речи, который помогает решать универсальную проблему: невозможность понять или услышать собеседника. Простота в произношении и ясная интонация сделали это слово глобальным инструментом общения, демонстрируя, как язык адаптируется к повседневным потребностям.

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