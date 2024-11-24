закрыть
24 ноября 2024, воскресенье, 22:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ученые обнаружили универсальное слово, которое понимают люди по всему миру

5
  • 24.11.2024, 22:15
  • 3,972
Ученые обнаружили универсальное слово, которое понимают люди по всему миру

Вы точно его слышали.

Представьте, что вы оказались в стране с незнакомым вам языком. Попытки объясниться обычно сводятся к жестам, отдельным звукам или простым словам. Однако есть слово, которое преодолевает все языковые барьеры. Это короткое восклицание — «huh». Оно обладает уникальной универсальностью, будучи одинаково понятным людям по всему миру.

Об этом сообщает IFLScience.

Исследователи Института психолингвистики имени Макса Планка изучили это явление в рамках работы, которая принесла им Нобелевскую премию в 2013 году. Они анализировали 31 язык, чтобы подтвердить, что «huh» имеет схожую форму и выполняет идентичную функцию — выражение непонимания или просьбы повторить — в самых разных языковых средах. Эксперимент включал наблюдения за парами собеседников, использовавших это слово для поддержания диалога.

Особенности «huh» — его простота, краткость и вопросительная интонация. Эти характеристики делают его идеальным инструментом для устранения коммуникативных сбоев. Ученые предположили, что его появление связано с конвергентной эволюцией языка, подобной тому, как природа многократно создает похожие формы у различных видов.

«Нuh», по мнению исследователей, — это не инстинктивный звук, как крики боли, а освоенный элемент речи, который помогает решать универсальную проблему: невозможность понять или услышать собеседника. Простота в произношении и ясная интонация сделали это слово глобальным инструментом общения, демонстрируя, как язык адаптируется к повседневным потребностям.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Вопреки гравитации
Вопреки гравитации Ирина Халип
Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов