С загоревшимся в Турции российским самолетом ранее произошли 15 авиаинцидентов

С загоревшимся в Турции российским самолетом ранее произошли 15 авиаинцидентов1
- 25.11.2024, 19:23
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Три из них — осенью.
На борту самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) российской авиакомпании «Азимут», выполнявшего рейс из Сочи и загоревшегося после приземления в аэропорту турецкого города Анталья, за последние 3,5 года произошли 15 авиапроисшествий, три из них — осенью. На это в понедельник, 25 ноября, обратило внимание «Агентство. Новости».
Самолет с номером RA-89085 ввели в эксплуатацию в феврале 2017 года. С марта 2021 года Telegram-каналы Aviaincident и «Авиаторщина» сообщили о 15 инцидентах с лайнером.
Так, 7 сентября машину со взлетной полосы вернули на стоянку по техпричинам, 28 сентября самолет прекратил взлет из-за повышенной вибрации двигателя, 16 октября SSJ повредил створки шасси при вынужденной посадке из-за отказа гидросистемы.
По информации авиакомпании, Superjet 24 ноября загорелся после жесткой посадки в неблагоприятных метеоусловиях при сильном дожде и ветре.
Пожар был потушен, 89 пассажиров и шесть членов экипажа были эвакуированы, пострадавших не было.
По версии авиаблогов, при приземлении наблюдалось «козление» - отскок от полосы, в результате стойка шасси продавила топливный бак, загорелся левый двигатель.