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Трамп объявит «таможенную войну» Мексике и Канаде

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  • 26.11.2024, 13:17
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Трамп объявит «таможенную войну» Мексике и Канаде

Будут огромные пошлины.

Новоизбранный глава Белого дома Дональд Трамп намерен ввести высокие таможенные пошлины на импорт из Мексики и Канады. Кроме того, будущий президент США сообщил о повышении пошлин на импорт из Китая на 10%. В ответ на эти заявления, опубликованные в соцсети Truth Social, канадский доллар и мексиканское песо значительно ослабели, пишут «Детали».

Канадский доллар упал до четырехлетнего минимума, снизившись на 0,8% относительно доллара США. Песо упало на 1,2% — до двухлетнего минимума. Инвесторы с тревогой восприняли заявления Трампа несмотря на то, что еще во время предвыборной кампании он обещал ввести пошлины на весь импорт в США.

Участники рынков рассчитывали, что Трамп смягчит свою риторику, чтобы не навредить американской экономике и фондовым рынкам. Введение таможенных пошлин ведет к удорожанию импорта, а это способно спровоцировать новый виток инфляции. В таком случае ФРС будет не снижать, а повышать ставки, что негативно отразится на привлекательности инвестиций в акции и облигации. Назначение Скотта Бессента, миллиардера и инвестора хедж-фондов, на пост министра финансов воспринималось рынками как сигнал о намерении Трампа действовать не слишком радикально.

Мотивы Трампа по введению пошлин не связаны с экономикой. В своих постах он утверждал, что Мексика и Канада позволяют мигрантам массово пересекать границу США: «Как всем известно, тысячи людей проникают в США, принося с собой преступность и наркотики в невиданных ранее масштабах. Пошлины останутся до тех пор, пока не прекратятся наркотрафик и незаконное проникновение иностранцев в нашу страну».

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