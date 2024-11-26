Австрия легко заменила российский газ энергией ветра 1 26.11.2024, 20:45

Вена уже 10 дней не получает газ напрямую от «Газпрома».

Австрия уже 10 дней не получает газ напрямую от «Газпрома», но не испытывает проблем. Рекордные объемы электричества от ветряных станций и максимальная за десятилетие гидрогенерация позволят коммунальным службам Австрии проработать начавшийся отопительный сезон с минимальными потребностями в газе.

Успешный отказ Австрии от газа может послужить примером для соседних стран, которые могут сократить коллективное потребление газа, компенсировав потери электроэнергии за счет увеличения ее импорта по общеевропейским сетям – в том числе из той же Австрии, пишет Reuters. Для «Газпрома», который и так уже потерял рынки Северной Европы, это может стать дополнительным ударом.

Хотя в этом году потребности Австрии в газе более чем на 80% удовлетворялись за счет российского топлива, доля газа в совокупной электрогенерации опустилась ниже 6%, по данным энергетического аналитического центра Ember.

Между тем, ветер давал больше электричества, чем газ, в 19 из 20 последних месяцев. То есть уже в прошлом отопительном сезоне Австрия впервые произвела с помощью ветра больше электроэнергии, чем с помощью газа. Аналогичная ситуация наблюдается и в этом сезоне, в том числе благодаря развитию ветряной энергетики. В целом она за 10 месяцев этого года обеспечила в 2,5 раза больше электрогенерации, чем газ, а объем произведенного из ветра электричества вырос на 18%.

Если зимой 2024-2025 гг. скорость ветра будет соответствовать сезонной тенденции (в странах Центральной и Южной Европы эта скорость достигает пика как раз в это время года), то ветрогенерация будет превышать газовую в течение всей зимы, что приведет к снижению общего потребления газа в Австрии в столь важный для страны момент, отмечает Reuters.

Кроме того, более 3000 гидроэлектростанций в Австрии произвели за 10 месяцев этого года на 17% больше электричества, чем за аналогичный период прошлого. Сильные осадки в конце 2023 –начале 2024 гг. наполнили резервуары до многолетних максимумов.

На долю гидрогенерации в этом году пришлось 68%, ветряной – 13%, еще 10% дала солнечная.

Действия Австрии могут стать примером для соседних стран, которые также стараются сократить зависимость от импорта газа. Кроме того, Чехия, Венгрия, Швейцария, Италия, Словения и Словакия соединены с Австрией мощными электросетями и могут сократить потребление газа за счет импорта ее электричества.

Помимо прочего, разрыв отношений с «Газпромом» не означает полной потери доступа OMV к российскому газу (по крайней мере до конца года, пока еще действует договор на его транзит через Украину, который Киев не собирается продлять). Австрия может при необходимости докупать газ у Словакии, которая продолжает получать его от «Газпрома». Во вторник заявка Австрии на доставку газа из Словакии была на 21% выше, чем в понедельник, при том что совокупный объем поставки в Европу через Украину сохранялся на уровне последних недель – около 42 млн кубометров, сообщает Reuters со ссылкой на данные «Газпрома».

Несмотря на дневной рост, австрийская заявка остается ниже, чем до 16 ноября, когда «Газпром» перекрыл кран в ответ на неоплату OMV поставок за октябрь. Австрийская компания отказалась платить, чтобы получить таким образом хотя бы часть из суммы более чем в 230 млн евро, которую ей присудил арбитражный суд за прекращение экспорта «Газпрома» для ее немецкой «дочки» в 2022 г.

Газовые хранилища в Австрии заполнены на 90,4%, по данным Gas Infrastructure Europe.

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