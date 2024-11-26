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Австрия легко заменила российский газ энергией ветра

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  • 26.11.2024, 20:45
Австрия легко заменила российский газ энергией ветра

Вена уже 10 дней не получает газ напрямую от «Газпрома».

Австрия уже 10 дней не получает газ напрямую от «Газпрома», но не испытывает проблем. Рекордные объемы электричества от ветряных станций и максимальная за десятилетие гидрогенерация позволят коммунальным службам Австрии проработать начавшийся отопительный сезон с минимальными потребностями в газе.

Успешный отказ Австрии от газа может послужить примером для соседних стран, которые могут сократить коллективное потребление газа, компенсировав потери электроэнергии за счет увеличения ее импорта по общеевропейским сетям – в том числе из той же Австрии, пишет Reuters. Для «Газпрома», который и так уже потерял рынки Северной Европы, это может стать дополнительным ударом.

Хотя в этом году потребности Австрии в газе более чем на 80% удовлетворялись за счет российского топлива, доля газа в совокупной электрогенерации опустилась ниже 6%, по данным энергетического аналитического центра Ember.

Между тем, ветер давал больше электричества, чем газ, в 19 из 20 последних месяцев. То есть уже в прошлом отопительном сезоне Австрия впервые произвела с помощью ветра больше электроэнергии, чем с помощью газа. Аналогичная ситуация наблюдается и в этом сезоне, в том числе благодаря развитию ветряной энергетики. В целом она за 10 месяцев этого года обеспечила в 2,5 раза больше электрогенерации, чем газ, а объем произведенного из ветра электричества вырос на 18%.

Если зимой 2024-2025 гг. скорость ветра будет соответствовать сезонной тенденции (в странах Центральной и Южной Европы эта скорость достигает пика как раз в это время года), то ветрогенерация будет превышать газовую в течение всей зимы, что приведет к снижению общего потребления газа в Австрии в столь важный для страны момент, отмечает Reuters.

Кроме того, более 3000 гидроэлектростанций в Австрии произвели за 10 месяцев этого года на 17% больше электричества, чем за аналогичный период прошлого. Сильные осадки в конце 2023 –начале 2024 гг. наполнили резервуары до многолетних максимумов.

На долю гидрогенерации в этом году пришлось 68%, ветряной – 13%, еще 10% дала солнечная.

Действия Австрии могут стать примером для соседних стран, которые также стараются сократить зависимость от импорта газа. Кроме того, Чехия, Венгрия, Швейцария, Италия, Словения и Словакия соединены с Австрией мощными электросетями и могут сократить потребление газа за счет импорта ее электричества.

Помимо прочего, разрыв отношений с «Газпромом» не означает полной потери доступа OMV к российскому газу (по крайней мере до конца года, пока еще действует договор на его транзит через Украину, который Киев не собирается продлять). Австрия может при необходимости докупать газ у Словакии, которая продолжает получать его от «Газпрома». Во вторник заявка Австрии на доставку газа из Словакии была на 21% выше, чем в понедельник, при том что совокупный объем поставки в Европу через Украину сохранялся на уровне последних недель – около 42 млн кубометров, сообщает Reuters со ссылкой на данные «Газпрома».

Несмотря на дневной рост, австрийская заявка остается ниже, чем до 16 ноября, когда «Газпром» перекрыл кран в ответ на неоплату OMV поставок за октябрь. Австрийская компания отказалась платить, чтобы получить таким образом хотя бы часть из суммы более чем в 230 млн евро, которую ей присудил арбитражный суд за прекращение экспорта «Газпрома» для ее немецкой «дочки» в 2022 г.

Газовые хранилища в Австрии заполнены на 90,4%, по данным Gas Infrastructure Europe.

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