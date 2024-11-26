ВСУ уничтожили два танка, БМП-2, броневик, орудия и две позиции минометчиков врага на Купянском направлении 2 26.11.2024, 22:00

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Операторы бомбардировщиков комендатуры РУБпАК «Феникс» бригады «Помста» продолжают уничтожать врага на Купянском направлении.

Воины уничтожили 2 танка, БМП-2, броневик, орудия и две позиции минометчиков, 3 единицы автотранспорта. Был сожжен пункт управления БпЛА оккупантов, система связи и генератор, 2 полевых склада боекомплекта.

Об этом сообщили в телеграм-канале 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, информирует Цензор.НЕТ.

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