ВСУ уничтожили два танка, БМП-2, броневик, орудия и две позиции минометчиков врага на Купянском направлении

ВСУ уничтожили два танка, БМП-2, броневик, орудия и две позиции минометчиков врага на Купянском направлении2
- 26.11.2024, 22:00
Видео.
Операторы бомбардировщиков комендатуры РУБпАК «Феникс» бригады «Помста» продолжают уничтожать врага на Купянском направлении.
Воины уничтожили 2 танка, БМП-2, броневик, орудия и две позиции минометчиков, 3 единицы автотранспорта. Был сожжен пункт управления БпЛА оккупантов, система связи и генератор, 2 полевых склада боекомплекта.
Об этом сообщили в телеграм-канале 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса, информирует Цензор.НЕТ.