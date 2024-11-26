Нетаньяху внес на рассмотрение соглашение о перемирии с «Хезболлой» 26.11.2024, 22:19

Биньямин Нетаньяху

Премьер Израиля объяснил, для чего нужно перемирие именно сейчас.

Израиль и ливанская шиитская террористическая группировка «Хезболла» прекратят боевые действия. Такое соглашение предлагают принять израильские власти, объявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Выступая перед журналистами, он заявил, что представит план заключения соглашения кабинету министров. «Сегодня вечером я представлю кабинету план прекращения огня в Ливане. Продолжительность перемирия зависит от действий в Ливане», — сказал он.

Он указал, что если «Хезболла» нарушит перемирие, то Израиль нанесет по ним удар. «Мы отбросили их на десятилетия назад, уничтожили Насраллу, лидеров организации, большую часть их вооружений, тысячи боевиков и ключевую инфраструктуру.», — сказал премьер-министр Израиля.

Заключение перемирия будет означать, что военные страны сосредоточатся на «иранской угрозе». «Война не завершится, пока мы не достигнем всех её целей, включая безопасное возвращение жителей севера домой. И я хочу сказать вам — это произойдёт, так же, как это произошло на юге», — добавил Нетаньяху.

Отдельно премьер уточнил, почему «перемирие нужно сейчас». В качестве этого он назвал три причины: сосредоточение на Иране, пополнение вооружений и «обновление сил» и «изоляция Хамаса».

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