Мороженое Курского хладокомбината запретили продавать в Беларуси

Мороженое Курского хладокомбината запретили продавать в Беларуси12
- 27.11.2024, 11:05
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Запрет будет действовать с 29 ноября.
В Беларуси запретили продавать российское мороженое с ароматом ванили, которое выпускает Курский хладокомбинат. Оно появилось в списке опасной продукции.
Мороженое не прошло проверку на безопасность. В нем обнаружили жиры растительного происхождения, которые недопустимы при производстве мороженого «пломбир».
Запрет будет действовать с 29 ноября.
Ранее, с 26 ноября, в Беларуси запретили продавать два вида мороженого от российской компании «Фабрика грез».