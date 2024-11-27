Мороженое Курского хладокомбината запретили продавать в Беларуси 12 27.11.2024, 11:05

2,462

Запрет будет действовать с 29 ноября.

В Беларуси запретили продавать российское мороженое с ароматом ванили, которое выпускает Курский хладокомбинат. Оно появилось в списке опасной продукции.

Мороженое не прошло проверку на безопасность. В нем обнаружили жиры растительного происхождения, которые недопустимы при производстве мороженого «пломбир».

Запрет будет действовать с 29 ноября.

Ранее, с 26 ноября, в Беларуси запретили продавать два вида мороженого от российской компании «Фабрика грез».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com