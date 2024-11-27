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Мороженое Курского хладокомбината запретили продавать в Беларуси

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  • 27.11.2024, 11:05
  • 2,462
Мороженое Курского хладокомбината запретили продавать в Беларуси

Запрет будет действовать с 29 ноября.

В Беларуси запретили продавать российское мороженое с ароматом ванили, которое выпускает Курский хладокомбинат. Оно появилось в списке опасной продукции.

Мороженое не прошло проверку на безопасность. В нем обнаружили жиры растительного происхождения, которые недопустимы при производстве мороженого «пломбир».

Запрет будет действовать с 29 ноября.

Ранее, с 26 ноября, в Беларуси запретили продавать два вида мороженого от российской компании «Фабрика грез».

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