FT: В Китае уже третий министр обороны подозревается в коррупции 1 27.11.2024, 11:08

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Под следствие также попали не менее двух высокопоставленных офицеров КНР.

В Китае министр обороны подозревается в коррупции. Под следствие также попали не менее двух высокопоставленных офицеров Китая.

Об этом сообщает The Financial Times.

По словам нынешних и бывших американских чиновников, в Народно-освободительной армии Китая продолжается волна расследований касательно высшего военного командования.

Действующий министр обороны Китая Дун Цзюнь подозревается в коррупции. Он был назначен на должность главы оборонного ведомства в декабре 2023 года и стал третьим министром обороны за два года попавшим под следствие.

Его предшественника, генерала Ли Шанфу, отстранили от должности только после семи месяцев работы. Перед этим за коррупцию задержали экс-министра генерала Вэй Фэнхэ, который в марте 2023 ушел в отставку.

Кроме министра, расследование начали против как минимум двух китайских высокопоставленных офицеров, возглавлявших ракетные войска и программу производства ядерного оружия.

В Китае отказывают комментировать расследование в отношении топ-военных.

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