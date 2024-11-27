FT: В Китае уже третий министр обороны подозревается в коррупции

FT: В Китае уже третий министр обороны подозревается в коррупции1
- 27.11.2024, 11:08
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Под следствие также попали не менее двух высокопоставленных офицеров КНР.
В Китае министр обороны подозревается в коррупции. Под следствие также попали не менее двух высокопоставленных офицеров Китая.
Об этом сообщает The Financial Times.
По словам нынешних и бывших американских чиновников, в Народно-освободительной армии Китая продолжается волна расследований касательно высшего военного командования.
Действующий министр обороны Китая Дун Цзюнь подозревается в коррупции. Он был назначен на должность главы оборонного ведомства в декабре 2023 года и стал третьим министром обороны за два года попавшим под следствие.
Его предшественника, генерала Ли Шанфу, отстранили от должности только после семи месяцев работы. Перед этим за коррупцию задержали экс-министра генерала Вэй Фэнхэ, который в марте 2023 ушел в отставку.
Кроме министра, расследование начали против как минимум двух китайских высокопоставленных офицеров, возглавлявших ракетные войска и программу производства ядерного оружия.
В Китае отказывают комментировать расследование в отношении топ-военных.