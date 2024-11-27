Производитель АК-47 зарегистрировал товарные знаки на территории Беларуси 1 27.11.2024, 19:34

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Знаки зарегистрированы сроком на 10 лет.

Стало известно, что концерн «Калашников» зарегистрировал в Беларуси два товарных знака — «Kalashnikov Engineering Калашников Инжиниринг» и корпоративный «вымпел» концерна, сообщает «Беларускі Гаюн».

Сообщается, что эти знаки зарегистрировали для использования в отношении их продукции такой как машины, вооружение, летательные аппараты (в том числе беспилотные), боеприпасы.

Знаки зарегистрированы сроком на 10 лет.

«Наличие регистраций товарных знаков в Республике Беларусь позволит расширить формы взаимодействия «Калашникова» с контрагентами данного государства и начать монетизацию зарегистрированных товарных знаков путем заключения лицензионных договоров», — сообщили в концерне.

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